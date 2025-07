Boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. é detido por agentes de imigração nos EUA

A- A+

O boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. foi detido por agentes de imigração dos Estados Unidos para ser deportado para seu país, onde possui um mandado de prisão por supostas ligações com o crime organizado, informou o Departamento de Segurança Interna (DHS) nesta quinta-feira (3).

Chávez Jr., de 39 anos, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) "que estão processando sua remoção rápida dos Estados Unidos", informou o DHS em um comunicado.

O filho do lendário ex-boxeador Julio César Chávez foi preso na quarta-feira em Studio City, Los Angeles, apenas quatro dias após protagonizar um dos eventos de boxe mais divulgados do ano nos Estados Unidos.

O mexicano, campeão mundial dos médios de 2011 a 2012, perdeu no sábado para o americano Jake Paul, um YouTuber que virou boxeador, na luta principal da noite em Anaheim, ao sul de Los Angeles.





Nesta quinta-feira, o DHS declarou que Chávez Jr. "tem um mandado de prisão ativo no México por seu envolvimento com o crime organizado e tráfico de armas de fogo, munições e explosivos".

"Chávez também é considerado associado ao Cartel de Sinaloa, designado como organização terrorista estrangeira", acrescentou.

"Sob a presidência Donald Trump, ninguém está acima da lei, nem mesmo atletas mundialmente famosos", disse a vice-secretária do DHS, Tricia McLaughlin, no comunicado. "Nossa mensagem para qualquer afiliado do cartel nos Estados Unidos é clara: nós o encontraremos e você enfrentará as consequências".

De acordo com o DHS, Chávez Jr. solicitou residência permanente nos Estados Unidos em abril de 2024 "com base em seu casamento com uma cidadã americana ligada ao Cartel de Sinaloa".

A agência afirmou que a conexão se baseia no relacionamento anterior da mulher com o filho, já falecido, do chefe do cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, que está preso nos Estados Unidos.

Em 27 de junho, o DHS afirmou que, "após múltiplas declarações fraudulentas em seu pedido de residência permanente legal, foi determinado que (Chávez Jr.) estava ilegalmente no país e deveria ser deportado".

Veja também