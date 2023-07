Boxeadora olímpica é internada na UTI após incêndio em casa, na Argentina

A- A+

A boxeadora olímpica Dayana Sánchez foi levada às pressas para a UTI depois de um incêndio na casa dela, em Córdoba, na Argentina. De acordo com o jornal "La Nación", a esportista de 30 anos está intubada em estado grave no Instituto do Queimado, na mesma cidade.

A publicação argentina afirma que o incêndio começou na noite desta quinta-feira, por volta de 23h (horário de Brasília). O "La Nación" afirma que Dayana sofreu lesões no aparelho respiratório e também queimaduras de segundo grau no rosto, no pescoço e nas mãos. O diário "Olé" diz que 9% do corpo da boxeadora ficou queimado.

Dayana começou a carreira aos 14 anos e foi a primeira mulher argentina a chegar às Olimpíadas, competindo em Tóquio 2020. Ela e a irmã, Leonela, que também é boxeadora, ganharam medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Dayana também dá aulas para jovens em Córdoba.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Relatos iniciais citados pela imprensa argentina apontaram que o fogão teria explodido e espalhado chamas pela residência, no bairro Juan Pablo II, onde ela mora com a mãe e o filho. Antes disso, Dayana já estaria sentindo um "forte cheiro de gás".

O técnico das atletas, Virgilio "Pato" Aráuz, afirmou ao "La Nación" que o fogo chegou ao quarto de Dayana e ela teve dificuldades para deixar o cômodo. "Queimou tudo, o colchão, e ela não conseguia sair", disse ele. Araúz confirmou que o quadro clínico da boxeadora é grave.

O subcomissário Diego Cepeda, diretor do Corpo de Bombeiros, afirmou ao jornal argentino que o incêndio queimou eletrodomésticos e móveis.

