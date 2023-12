Boxing Day da Premier League: confira quais são e onde assistir aos jogos desta terça (26)

A- A+

Com poucos jogos acontecendo na reta final do ano, a rodada do Boxing Day da Premier League começa nesta terça-feira (26) com cinco confrontos com os gigantes Liverpool e Manchester United em ação. Confira quais são e onde assistir aos jogos.

Newcastle x Nottingham Forest (9h30)

O Newcastle recebe o Nottingham Forest tentando se recuperar na competição após ter sido derrotado pelo Luton Town na última rodada. Os mandantes estão na 7° posição, enquanto o Forest é o primeiro time fora da zona de rebaixamento na 17°.

Onde assistir Newcastle x Nottingham Forest: ESPN e Star +.

Bournemouth x Fulham (12h)

O confronto marca o encontro do 12° colocado com o 13°. As equipes estão separadas por apenas um ponto no Campeonato Inglês.

Onde assistir Bournemouth x Fulham: ESPN e Star +.

Sheffield United x Luton Town (12h)

A partida dos desesperados. O Sheffield é o lanterna da competição com apenas nove pontos e recebe o Luton que está na 18° com 12 pontos.

Onde assistir Sheffield United x Luton Town: ESPN e Star +.

Burnley x Liverpool (14h30)

O Liverpool pode ultrapassar o líder Arsenal de forma provisória caso vença os donos da casa. O Burnley está no extremo oposto da tabela é o vice-lanterna da Premier League.

Onde assistir Burnley x Liverpool: ESPN e Star +.

Manchester United x Aston Villa (17h)

Em crise, o Manchester United busca recuperação na competição contra um dos melhores times da Premier League. O Aston Villa vem de empate em casa contra o Sheffield, mas segue na terceira posição.

Onde assistir Manchester United x Aston Villa: ESPN e Star +.

