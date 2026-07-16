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FUTEBOL Apresentado pelo Palmeiras, Barboza fala sobre Danilo e destaca mentalidade vencedora do clube Em primeira entrevista, zagueiro revelou que mantém contato com o volante

Alexander Barboza foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, e aproveitou a primeira entrevista como jogador do clube para falar sobre um possível reencontro com um velho conhecido. O zagueiro revelou que mantém contato com Danilo e contou que costuma brincar com o volante sobre uma possível chegada ao Verdão.

Os dois atuaram juntos no Botafogo e construíram uma relação próxima. Danilo está em negociação com o Palmeiras, e Barboza admitiu que tenta convencer o ex-companheiro a seguir o mesmo caminho.

"Eu amo o Danilo também, ele sabe, sempre brinco com ele para vir aqui. A negociação é algo pessoal, prefiro só olhar e não acreditar no que se fala. Todo dia é uma notícia diferente. Se tiver que vir, vai vir, é um ótimo jogador. O importante é ele ser feliz", afirmou.



Antes de acertar com o Palmeiras, Barboza também conversou com Marlon Freitas, outro ex-companheiro de Botafogo. O argentino destacou a relação construída com o volante, com quem dividiu a função de liderança no clube carioca.

"Eu falei com eles (Marlon Freitas e Danilo) antes de vir para perguntar do clube, da cidade, onde morar. A personalidade dele (Marlon) também me ajudou no Botafogo, éramos capitães juntos. Cultivamos essa boa relação", disse.

Já integrado ao elenco alviverde, Barboza destacou a mentalidade competitiva do Palmeiras e relembrou a força demonstrada pelo time de Abel Ferreira nos confrontos entre as equipes.

"Os caras aqui têm essa fome. Quando jogamos contra eles na Libertadores, ganhávamos de 2 a 0 e foi 2 a 2 em menos de cinco minutos, você vê a luta. Estava do outro lado, fui campeão também. Mas agora estou aqui para fazer história", declarou.

O zagueiro também falou sobre o início de sua passagem pelo clube. Após uma preparação individualizada, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras em um jogo-treino e destacou a importância de manter uma rotina profissional.

"Sou um atleta muito profissional, que se dedica o tempo todo, seja nas férias ou na temporada. Sou um cara que quer sempre melhorar. Isso me levou até aqui hoje", afirmou.

Barboza ainda aguarda uma conversa com Abel Ferreira, mas garantiu que chega ao Palmeiras com o objetivo de conquistar títulos. "Quero ser um cara ganhador aqui no Palmeiras", disse.

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