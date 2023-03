A- A+

NBA Bradley Beal é investigado por agredir torcedor após derrota do Wizards, diz TV Homem na arquibancada reclamou que havia perdido aposta com o resultado, mas chegou a se desculpar com o jogador após a agressão

O armador do Washington Wizards Bradley Beal está sendo investigado após ter agredido um torcedor na saída de uma partida do time na NBA. O caso ocorreu na última terça-feira, quando os jogadores deixavam a quadra após a derrota para o Orlando Magic no Amway Center (por 122 a 112).

Pouco antes de acessar o vestiário, quando passava próximo a torcida, um homem na arquibancada disse ao jogador: "Você me fez perder 1.300 dólares, seu f***". Beal teria ido em direção a ele, dado uma tapa em seu boné e também no seu rosto.

Segundo a ESPN americana, a polícia reviu o vídeo da situação, no qual foi possível ouvir Beal dizendo que aquele era o seu “trabalho” e que ele o “leva a sério”. O homem na arquibancada se desculpa em seguida, dando a entender que não pretendia ofendê-lo, ainda segundo o relatório da polícia local.

Ainda segundo a denúncia, “existe causa provável para acusar Beal” e as acusações serão apresentadas ao escritório do procurador do estado. Nenhuma acusação, porém, havia sido feita até a manhã desta terça-feira.

“Estamos cientes do relatório e no processo de coleta de mais informações”, disse o porta-voz da NBA, Mike Bass, em comunicado.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL COI recomenda volta de russos a competições como atletas neutros