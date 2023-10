A- A+

CAMPEONATO BRASILEIRO Bragantino derrota Fluminense e vê diferença para Botafogo diminuir; confira resultados da rodada Gerson garante vitória do Flamengo em clássico com o Vasco

Diante de um Fluminense repleto de desfalques, o Bragantino venceu por 1 a 0, na noite deste domingo (22) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o Massa Bruta tem 52 pontos, a sete do líder Botafogo, que na 28ª rodada ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR.

Com muitos desfalques no miolo de zaga, o técnico Fernando Diniz optou por improvisar o volante André na posição. Com isso o Tricolor das Laranjeiras apresentou muitas dificuldades para sair do seu campo de defesa, o que fez com que o Bragantino tivesse amplo domínio no confronto. Mesmo atuando melhor, o Massa Bruta marcou apenas em uma oportunidade, aos 16 minutos do primeiro tempo com Eduardo Sasha em cobrança de pênalti.

Vitória no clássico

Graças a um gol do volante Gerson, o Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0 no estádio do Maracanã e terminou a rodada na 3ª posição da classificação. Agora o Rubro-Negro tem 50 pontos.

A equipe da Gávea e o Cruzmaltino protagonizaram um confronto muito movimentado, que foi definido apenas aos 30 minutos do segundo tempo, quando Gabriel Barbosa recebeu passe na ponta esquerda, avançou e cruzou para corte parcial de Léo. Gerson aproveitou a sobra de bola e bateu firme para superar o goleiro Léo Jardim. O resultado deixou o Vasco na 17ª posição com 30 pontos, dentro da zona do rebaixamento.





FIMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO vence o Vasco por 1 a 0 com gol de Gerson, pelo Brasileirão! PRA CIMAAAAAA! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/cbqMoGoUmK — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2023

Empate do líder

Em uma partida que teve início no sábado (21), mas que foi encerrada apenas neste domingo, o Botafogo ficou no 1 a 1 com o Athletico-PR no Nilton Santos. Após o estádio do Alvinegro sofrer cinco quedas de luz no início do segundo tempo, a partida foi paralisada e teve que ser encerrada um dia depois.

Os gols do confronto saíram ainda no sábado, quando Tiquinho Soares, que abriu o placar em gol de cabeça, enquanto o Furacão deixou tudo igual com Pablo.





Fim de jogo no Nilton Santos: Botafogo 1 x 1 Athletico-PR. Gol alvinegro foi marcado por Tiquinho Soares. #VamosBOTAFOGO



Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/UNKEGKg9tM — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 22, 2023

Goleada em Porto Alegre

Quem teve uma jornada para esquecer foi o Santos, que, jogando em Porto Alegre, perdeu de 7 a 1 para o Internacional, na maior goleada da atual edição do Brasileiro. O destaque do Colorado foi o equatoriano Valencia, com dois gols, enquanto Wanderson, Alan Patrick, Bustos, Luiz Adriano e Kevyson (contra) completaram o placar.

O gol de honra do Peixe, que com o resultado permanece com 30 pontos, na 18ª posição dentro da zona do rebaixamento, foi marcado por Maxi Silvera.

Confira outros Resultados:

São Paulo 3 x 0 Grêmio

Bahia 2 x 0 Fortaleza

Cuiabá 1 x 1 Goiás

Atlético-MG 0 x a 1 Cruzeiro

Corinthians 1 x 1 América-MG

Coritiba 0 x 2 Palmeiras

