Bragantino reclama de arbitragem e diz que gol "foi anulado com uma imagem inconclusiva"
Equipe paulista emitiu uma nota oficial criticando a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima
Após a eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino se manifestou por meio de uma nota oficial contestando a atuação da arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima. O clube paulista criticou o árbitro e afirmou que o gol marcado por Praxedes, aos seis minutos do primeiro tempo, foi anulado pelo VAR por um impedimento com uma imagem inconclusiva.
O clube também lembra que, na construção do Estádio Cícero de Souza Marques, houve aval técnico de todas as entidades responsáveis, garantindo que todos os ângulos das câmeras do VAR estariam cobertos com qualidade. Inclusive, reformas no local foram feitas com o objetivo de assegurar isonomia.
Por fim, o Bragantino também criticou a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima ao expulsar o lateral-direito Nathan Mendes. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Santi Rodríguez aos 26 minutos do segundo tempo. Athyrson também foi expulso, oito minutos depois.
Após a partida, o goleiro Cleiton, capitão do Bragantino, foi outro que ficou na bronca com a arbitragem na eliminação do clube para o Botafogo. O arqueiro reclamou do árbitro e usou o termo "palhaçada" para definir a arbitragem.
— E além dessas dificuldades, também tem essa palhaçada da arbitragem, que eu não concordo com as marcações. Às vezes tem critério, às vezes não tem critério. Se ele for fazer o certo é para os dois lados. Ele teve acerto na expulsão do Athyrson, que realmente foi, mas o resto tá totalmente errado e despreparado. Precisa melhorar bastante — afirmou o goleiro.
Veja a nota oficial do Bragantino
"Nós, como clube, não costumamos vir a público reclamar de arbitragem, mas a isonomia no futebol precisa ser mantida em todas as partidas.
Duas rodadas atrás, um pênalti em Vinicinho, na partida contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, foi apontado pelo VAR. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães decidiu ignorar. Após a partida, em reclamação formal do clube junto à CBF, foi reconhecida por unanimidade a penalidade.
No duelo contra o Botafogo-RJ, pela Copa do Brasil, o gol feito por Praxedes nos primeiros minutos, que poderia mudar o confronto, é anulado por impedimento com uma imagem inconclusiva. Lembrando que, na construção do Estádio Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino pegou o aval técnico de TODAS as entidades e responsáveis pelas imagens de que TODOS os ângulos estariam cobertos com qualidade. Inclusive reformas foram feitas para que a isonomia fosse mantida.
Não bastasse o gol anulado, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima expulsou o lateral-direito Nathan Mendes em um lance que, se muito, a falta aconteceu.
O futebol é decidido em detalhes e o Red Bull Bragantino só prega a isonomia nas decisões."