Bragantino x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Em busca de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, o Bragantino, 6º colocado da competição, volta a campo nesta quinta-feira e vai enfrentar o Fortaleza, que ocupa o 13º lugar, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O jogo Bragantino x Fortaleza, confronto da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, será transmitido ao vivo na TV fechada pelo Premiere.

Sem vencer há quatro rodadas, acumulando um empate e três derrotas nesta sequência, o Bragantino ainda alimenta chances de terminar o campeonato no G4, estando quatro pontos abaixo do Flamengo (63 a 59), o 4º colocado. Na última rodada, perdeu para o Internacional por 1 a 0, fora de casa. Já o Fortaleza ainda precisa afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Sem vencer há nove rodadas, empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, em casa.





Onde assistir ao jogo Bragantino x Fortaleza ao vivo

O jogo entre Bragantino x Fortaleza será transmitido pelo Premiere, às 20h30 desta quinta-feira, 30.

Horário do jogo Bragantino x Fortaleza

O Bragantino é mandante no jogo da 36ª rodada e recebe o Fortaleza no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para a partida às 20h30. O jogo do Brasileirão também pode ser acompanhado online e de graça pelo Globoplay.

Escalação do Bragantino

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado), Léo Realpe, Luan Patrick (Lucas Cunha ou Lucas Rafael) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires (Thiago Borbas); Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Escalação do Fortaleza

Provável escalação do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Calebe; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem de Bragantino x Fortaleza

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

Quatro árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa/PB)

Próximos jogos de Bragantino x Fortaleza

O Bragantino volta aos gramados no próximo domingo (03/12), quando recebe o Coritiba, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 37ª rodada. Já o Fortaleza vai jogar contra o Goiás, no mesmo dia (03/12) e horário (18h30), no Castelão.

