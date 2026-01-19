Brahim Díaz se desculpa por pênalti perdido e lamenta vice com Marrocos
"Vai demorar para me recuperar", disse o jogador
Um dos personagens principais da final da Copa Africana de Nações, disputada no domingo (18), o meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez após o vice de Marrocos para Senegal.
O camisa 10 assumiu a responsabilidade pela derrota, se desculpou pelo pênalti perdido e lamentou o segundo lugar no torneio continental.
Veja o post traduzido de Brahim Díaz:
"Dói-me a alma. Sonhei com este título graças a todo o amor que me deram, a cada mensagem, a cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, acima de tudo com o coração.
Ontem falhei e assumo toda a responsabilidade, pedindo desculpas de todo o coração.
Vai demorar para me recuperar, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e por todos os que sofreram comigo.
Seguirei em frente até que um dia possa devolver todo este amor e ser motivo de orgulho para o meu povo marroquino."