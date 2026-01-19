A- A+

COPA AFRICANA DE NAÇÕES Brahim Díaz se desculpa por pênalti perdido e lamenta vice com Marrocos "Vai demorar para me recuperar", disse o jogador

Um dos personagens principais da final da Copa Africana de Nações, disputada no domingo (18), o meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez após o vice de Marrocos para Senegal.

O camisa 10 assumiu a responsabilidade pela derrota, se desculpou pelo pênalti perdido e lamentou o segundo lugar no torneio continental.



Veja o post traduzido de Brahim Díaz:

"Dói-me a alma. Sonhei com este título graças a todo o amor que me deram, a cada mensagem, a cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, acima de tudo com o coração. Ontem falhei e assumo toda a responsabilidade, pedindo desculpas de todo o coração. Vai demorar para me recuperar, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e por todos os que sofreram comigo. Seguirei em frente até que um dia possa devolver todo este amor e ser motivo de orgulho para o meu povo marroquino."

