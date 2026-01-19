Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA AFRICANA DE NAÇÕES

Brahim Díaz se desculpa por pênalti perdido e lamenta vice com Marrocos

"Vai demorar para me recuperar", disse o jogador

Reportar Erro
Brahim Díaz, meia de Marrocos, triste com o vice da Copa Africana de Nações Brahim Díaz, meia de Marrocos, triste com o vice da Copa Africana de Nações  - Foto: Sebastien Bozon/AFP

Um dos personagens principais da final da Copa Africana de Nações, disputada no domingo (18), o meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, se pronunciou pela primeira vez após o vice de Marrocos para Senegal.

O camisa 10 assumiu a responsabilidade pela derrota, se desculpou pelo pênalti perdido e lamentou o segundo lugar no torneio continental.

Leia também

• Senegal vence Marrocos na prorrogação e conquista Copa Africana pela segunda vez

• Brahim Díaz errou o pênalti de propósito em Senegal x Marrocos? O que se sabe sobre o assunto

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Brahim Díaz (@brahim)


Veja o post traduzido de Brahim Díaz:

 

"Dói-me a alma. Sonhei com este título graças a todo o amor que me deram, a cada mensagem, a cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, acima de tudo com o coração.

Ontem falhei e assumo toda a responsabilidade, pedindo desculpas de todo o coração.

Vai demorar para me recuperar, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e por todos os que sofreram comigo.

Seguirei em frente até que um dia possa devolver todo este amor e ser motivo de orgulho para o meu povo marroquino."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter