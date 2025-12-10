A- A+

Futebol Branquinho admite contato com Luxemburgo para cargo de consultor do Sport Profissional treinou o Leão, em 2017, mas retorno ao clube seria para trabalhar no auxílio da captação de novos atletas

Caso seja eleito para assumir a presidência do Sport em 2026, Severino Otávio, o “Branquinho”, definiu uma das prioridades da nova gestão: trazer o treinador Vanderlei Luxemburgo para assumir o cargo de consultor do clube. Em contato com a Folha de Pernambuco, o candidato explicou como foi o contato inicial com o ex-técnico do Leão e como seria o trabalho na prática.

“Tive um contato com Luxemburgo para ser uma espécie de consultor do Sport. Foi um contato, mas para se transformar em uma proposta é preciso ver questões de contrato, de recurso do clube, ver se teremos condições de pagá-lo. Então é algo que só poderíamos avaliar depois da eleição”, explicou Branquinho.

O candidato à presidência frisou que Luxemburgo participaria na indicação de novos atletas, mas que não teria influência, por exemplo, na escolha do novo treinador.

“Luxemburgo nos ajudaria na contratação de novos jogadores, com informações e sugestões. Ele trabalharia com os nossos profissionais para apontar possíveis reforços. Mas nessa parte de técnico, quem vai definir sou eu e as pessoas que estão na gestão, após a eleição”, declarou.

Passagem

Luxemburgo treinou o Sport em 2017. Ao todo, o profissional ficou à frente do cargo por cinco meses, somando 11 vitórias, oito empates e 15 derrotas. Um dos triunfos foi perante o Salgueiro, por 1x0, na Ilha do Retiro, na volta da final do Campeonato Pernambucano. Foi o único título do treinador pelo Leão.

No Brasileirão, Luxemburgo deixou o Sport na 15ª posição. Na Sul-Americana, o técnico saiu após derrota por 2x0, para o Junior Barranquilla-COL, pela ida das quartas de final da competição.

