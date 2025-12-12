A- A+

Sport Branquinho chama Sport de "segunda família" e mostra confiança por vitória em eleição Candidato reuniu apoiadores em almoço de adesão na tarde desta sexta-feira (12)

Em evento realizado no início da tarde desta sexta-feira (12), em restaurante localizado na Ilha do Retiro, Severino Otávio, o Branquinho, reuniu apoiadores para unir forças no pleito marcado para a próxima segunda-feira (15), e que vai definir quem comandará o Sport até o fim de 2026. O postulante à cadeira do Executivo é cabeça da chapa Sport Unido para Vencer, de número 30, que tem José Roberto Moura como vice.

O almoço contou com a presença do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, entre outras lideranças que estão apoiando o candidato que já presidiu o clube entre 2003 e 2004.

"Nessa fase dificílima que vive o Sport Club do Recife, é um privilégio encontrarmos um rubro-negro com a trajetória, a dignidade, a integridade e união que significa a candidatura de Severino Otávio, nosso Branquinho. Ele e José Roberto Moura reúnem todas as condições para fazer essa transição de um mandato-tampão de um ano. Essa instituição é muito grande e muito importante. Tenho certeza que continuará fazendo a alegria de muitos pernambucanos e rubro-negros", falou Eduardo de Queiroz Monteiro.

Desde o mês passado, Branquinho, de 80 anos, tem se movimentado para contar com o apoio de diversas frentes rubro-negras, com o objetivo de unir o clube, após um ano marcado pela queda do time para a Série B do Brasileiro. Caso eleito, o ex-prefeito de Bezerros fica à frente do Leão até o fim de 2026, quando novas eleições serão realizadas.

Após discurso em tom otimista, o candidato da Sport Unido para Vencer voltou a tratar sua candidatura como uma "convocação" e pontuou estar pronto para resolver os problemas do clube. "É uma convocação. É como se minha segunda família estivesse se afogando e eu precisasse entrar no Rio para tirar eles de dentro. Minha segunda família é o Sport", falou Branquinho à reportagem.

"A nossa expectativa é de vitória. Expectativa de encontrar um clube exigindo de nós muito trabalho e muito sacrifício, mas também uma grande disposição para tentar resolver os problemas", prosseguiu.

Além de Branquinho, concorrem ao bate-chapa, na próxima segunda-feira (15), o grupo "Leões pela Mudança", com Matheus Souto Maior (presidente) e Kadico Pereira (vice), e "Sport Eterno", com Paulo Bivar (presidente) e Manoel Veloso (vice). O pleito será realizado das 8h às 18h, na sede social da Ilha do Retiro.

