Sport Branquinho comenta possibilidade de assumir presidência do Sport: "Topo se for para unir" Ex-presidente, no entanto, afirmou querer ouvir líderes da oposição antes de tomar decisão

Severino Otávio, mais conhecido como Branquinho, falou sobre a possibilidade de voltar à presidência do Sport depois de duas décadas. Nome de consenso entre várias lideranças do clube, o ex-mandatário afirmou ter ficado surpreso com o convite. Contudo, sensibilizou-se com o chamado e se mostrou disposto a aceitar o desafio, desde que seja para unir o Rubro-negro da Ilha do Retiro.

"Eu estava fora do Estado e fui procurado pelo ex-presidente Gustavo Dubeux. Ele disse que tinha lançado meu nome para ser presidente. Disse a ele que tinha outros nomes capazes de unir o Sport. Depois, recebi um telefonema de (João Humberto) Martorelli me apoiando e isso tomou uma dimensão que eu não esperava", pontuou à Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com Branquinho, ontem ele teve uma reunião com diversos nomes importantes do clube. Entretanto, ainda buscará conversar com outras lideranças antes de tomar uma decisão final sobre o retorno à presidência do Sport.

"Eu tive uma reunião pessoalmente com vários desses ex-presidentes. Agradeço de coração o apoio que recebi. Minha vaidade é menor do que a minha responsabilidade. Eles querem que eu una o clube, acham isso, e eu pedi tempo para conversar com o pessoal que faz oposição à gestão", salientou.

"Se o meu nome for consenseo, eu topo. Caso não, agradeço às homenagens que recebi, a confiança que depositaram em mim e declino. Está em aberto. Topo se for para unir; se não for, eu estou fora", prosseguiu.

Diante do momento instável vivido pelo Sport e com todo o planejamento da próxima temporada a ser feito, Branquinho espera tomar uma decisão até este final de semana. "Tem muita gente que eu preciso ouvir. Me deram um prazo um pouco longo, mas quero fazer o mais rápido possível com essas lideranças. Espero tomar uma decisão em até 72h, estou correndo atrás", enfatizou.

Presidente do Sport entre 2003 e 2004, Severino Otávio declarou ainda que, caso aceite suceder Yuri Romão, será o responsável direto por montar toda a estrutura do departamento de futebol do clube para o próximo ano.

"Eu não abro mão de indicar os nomes. Só vou trabalhar com quem eu sei que entende de futebol e que eu confio. Não há a maior possibilidade de eu receber um pacote, quero montar tudo. Mas não posso pensar em nomes antes de eu decidir se vou aceitar ou não", finalizou.

