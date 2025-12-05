A- A+

Sport Branquinho inscreve chapa e eleição do Sport será disputada por três grupos Pleito está marcado para 15 de dezembro, na sede do clube

Na manhã desta sexta-feira (5), a chapa encabeçada por Severino Otávio, o Branquinho, oficializou a candidatura às eleições do Sport, agendada para 15 de dezembro. O grupo se chama "Sport Unido para Vencer" e terá o número 30 para votação.

Além de Branquinho como candidato à presidência, a chapa terá José Roberto Moura como vice.

“Estamos muito felizes em finalmente inscrever a nossa chapa. Aliás, fomos os últimos a inscrever porque fizemos questão de conversar com todos os grupos e tentar a formação uma coalizão mais ampla até o último momento. Em meio à crise que estamos, a nossa chapa representa a união necessária para que todos os rubro-negros atuem juntos para a reconstrução do clube”, falou Branquinho.

A eleição para substituir os presidente e vice, Yuri Romão e Raphael Campos, será realizada no próximo dia 15, das 8h às 18h. O vencedor tem previsão de assumir o clube em 19 de dezembro e comanda o Sport em mandato-tampão até dezembro de 2026.

No pleito, três chapas irão concorrer à cadeira do Executivo. Além da chapa "Sport Unido para Vencer", o grupo "Leões pela Mudança", com Matheus Souto Maior (presidente) e Kadico Pereira (vice), e "Sport Eterno", com Paulo Pivar (presidente) e Manuel Veloso (vice), estão na disputa.

