Futebol

Branquinho parabeniza Matheus Souto Maior pela vitória na eleição do Sport

Candidato do "Sport Unido para Vencer" ficou em segundo lugar, com 737 votos (43,79%)

Severino Otávio, Branquinho, disputou eleição para a presidência do SportSeverino Otávio, Branquinho, disputou eleição para a presidência do Sport - Foto: Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Em nota, Severino Otávio, o “Branquinho”, parabenizou Matheus Souto Maior pela vitória na eleição presidencial do Sport, realizada na última segunda (15). O ex-presidente do clube, que estava concorrendo no pleito pela chapa “Sport Unido para Vencer” ficou em segundo lugar na votação, com 737 votos (43,79%), atrás do vencedor da disputa, do grupo “Leões pela Mudança”, que recebeu 795 votos (47,24%).

“A Sport Unido Para Vencer cumprimenta a Leões pela Mudança pelo resultado das eleições e deseja êxito a Matheus Souto Maior e Kadico Pereira na condução da Presidência do Executivo do Sport Club do Recife. Superado o processo eleitoral, é tempo de união entre todos os rubro-negros para que o Sport retome o protagonismo à altura de nossa história. Pelo Sport Tudo!”, publicou.

A posse de Matheus Souto Maior será na próxima sexta-feira (19). “Estamos otimistas. O Sport unido é muito forte. Vou conversar com Branquinho, o Sport não tem mais espaço para ficar dividido. Precisamos de todos juntos olhando para o futuro e para o Sport. A gente acredita que todos os grandes rubro-negros vão se colocar à disposição para colocar o Sport para frente”, declarou o novo presidente. 

