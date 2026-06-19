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Luto Brasão, ex-atacante do Santa Cruz, é morto a tiros em Santa Catarina Cobra Coral utilizou as redes sociais para se solidarizar com os familiares e admiradores do ex-atleta

O futebol pernambucano recebeu uma notícia trágica na manhã desta sexta-feira (19). Durante a madrugada, o ex-atacante Brasão, que se tornou xodó da torcida do Santa Cruz em 2010, foi assassinado a tiros em um estabelecimento no bairro de Vila Esperança, na cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina.



Segundo a delegacia regional, Ivan Fiel da Silva, o Brasão, de 44 anos, foi uma das vítimas do ataque. João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos, também morreu no local.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Cívil de Santa Catarina e aguarda mais informações sobre o caso.

Carreira no Arruda

Brasão teve uma trajetória curta, porém meteórica no Recife. Em 2010, o atacante precisou de 24 jogos para marcar 16 gols, alcançando uma excelente média de bolas na rede pelas competições que disputou com a camisa tricolor: Estadual, Nordestão, Série D e a Copa do Brasil.



O jogador ficou eternizado na memória coral por duas atuações decisivas naquela temporada: Na goleada por 4 a 2 sobre o Náutico, no Arruda, em que foi autor de dois gols e na vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, em pleno Nilton Santos, carimbando o passaporte do Santa para as oitavas de final da Copa do Brasil.



Em forma de homenagem, a equipe tricolor utilizou as redes sociais para demonstrar apoio aos familiares de Brasão.





Além da Cobra Coral, o ex-atleta acumulou passagens por clubes tradicional do futebol brasileiro, como o Athletico-PR, Atlético Goianiense, Treze, Brasil de Pelotas, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista.

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