A- A+

judô Brasil abre Grand Prix de Lima com dois ouros e um bronze no judô Michel foi o primeiro brasileiro a subir ao lugar mais alto do pódio

A seleção brasileira começou o Grand Prix de Judô de Lima, no Peru, com três medalhas. Michel Augusto e Rafaela Rodrigues conquistaram o ouro, enquanto Jéssica Lima completou a campanha nacional com um bronze.

Michel foi o primeiro brasileiro a subir ao lugar mais alto do pódio. Na final da categoria até 60 kg, ele marcou um yuko para vencer o norte-americano Jonathan Yang, adversário que já o havia derrotado anteriormente.

Antes da decisão, o judoca brasileiro superou o mexicano Eduardo Sagastegui, o saudita Abdulrahman Alsaiari e o também norte-americano Christopher Velazco. O resultado representou o primeiro título de Grand Prix da carreira de Michel.

Rafaela Rodrigues, de 19 anos, também viveu uma conquista inédita. Em sua estreia no Circuito Mundial adulto, a brasileira foi campeã da categoria até 52 kg.

Na final, Rafaela saiu em desvantagem contra a porto-riquenha Francine Echevarria, mas reagiu e venceu por ippon. Ela também passou por adversárias do Canadá, Peru e Marrocos durante sua campanha.

A terceira medalha do país foi conquistada por Jéssica Lima. A brasileira derrotou a britânica Acelya Toprak e assegurou o bronze na categoria até 57 kg.

Clarice Ribeiro, Diego Ismael e Ronald Lima também chegaram ao bloco decisivo, mas perderam as disputas pelo bronze e terminaram na quinta posição em suas respectivas categorias.

Com dois ouros e um bronze, o Brasil encerrou o primeiro dia na liderança do quadro de medalhas. O Grand Prix de Lima prossegue neste sábado, com novos representantes brasileiros no tatame.

Veja também