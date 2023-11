Brasil alcança seu maior número de ouros em uma edição de Parapan

A- A+

Tendo como destaque o recorde mundial de Samuel Oliveira na prova dos 400 metros da classe T20 (deficiência intelectual), o Brasil teve mais uma jornada de conquistas na atual edição dos Jogos Parapan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). Nesta sexta-feira (24), inclusive, o time brasileiro alcançou o seu maior número de ouros em uma mesma edição do megaevento esportivo, 132, superando a marca de de 124 triunfos alcançados há quatro anos em Lima (Peru).

Um dos ouros mais significativos do dia veio com Samuel de Oliveira, que, aos 24 anos, estabeleceu um novo recorde mundial na prova dos 400 metros da classe T20 com o tempo de 46s48, superando em quase quarenta centésimos a antiga melhor marca (46s86), que pertencia ao também brasileiro Daniel Tavares.

É RECORDE MUNDIAL!



Samuel Conceição, com 46s48 nos 400m T20, estabeleceu mais uma marca incrível para a nossa delegação neste Parapan.



Parabéns, Samuel! #Santiago2023 #BrasilNoParapan

“Nunca imaginei que pudesse bater o recorde do Daniel. Sempre treino com ele e esse é um sonho que está sendo realizado. É muita felicidade, não consigo nem descrever o que estou sentindo”, declarou Samuel, que disputa o seu primeiro Parapan. Além do ouro de Samuel, a equipe de atletismo brasileira fechou o dia com 16 medalhas (cinco ouros, seis pratas e cinco bronzes).

Campanha histórica na natação



Outra modalidade na qual o Brasil está fazendo história em Santiago é na natação. Nesta sexta-feira os brasileiros subiram ao pódio em 16 oportunidades (dez ouros, cinco pratas e um bronze). No total o Time Brasil encerrou sua participação na modalidade com 120 pódios (67 ouros, 30 pratas e 23 bronzes), na sua melhor campanha da história em uma edição de Jogos Parapan-Americanos.

Olhe para os nossos medalhistas de hoje da natação no Parapan #Santiago2023



Gabriel Bandeira - 100m borboleta S14

Samuel Oliveira - 100m livre S5

Tiago Oliveira - 100m livre S5

Vanilton Nascimento - 50m livre S9

Liderança do quadro de medalhas



Estes sucessos esportivos mantêm o Brasil na liderança do quadro de medalhas do Parapan, com o total de 287 pódios (132 ouros, 75 pratas e 80 bronzes). A segunda colocada é a Colômbia (com 142 medalhas), enquanto os Estados Unidos ocupam a terceira posição (com 135 pódios).

Quatro de medalhas de hoje!



Ainda temos 2 dias de #Parapan2023 e vários atletas para disputar medalhas, hein?! Com quantas você acha que terminaremos os jogos de #Santiago2023?



O #BrasilNoParapan disparouuuuu

