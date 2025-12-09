Ter, 09 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Handebol

De olho na semifinal, Brasil encara Alemanha no Mundial Feminino de Handebol nesta terça (9)

Comandadas de Cristiano Rocha chegam ao mata-mata com apenas uma derrota na competição

Reportar Erro
Seleção feminina de handebol busca voltar às semifinais do Mundial após 12 anosSeleção feminina de handebol busca voltar às semifinais do Mundial após 12 anos - Foto: Divulgação/IHF/Direitos Reservados

Sonhando com o bicampeonato do Mundial Feminino de Handebol, a seleção brasileira volta à quadra nesta terça-feira (9), às 13h15 (horário de Brasília), para encarar a anfitriã Alemanha pelas quartas de final da competição.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Time Brasil (@timebrasil)


 

Leia também

• Recife Vôlei recebe Asa Alumínio nesta terça (9) pela Superliga B, e convoca a torcida

• Saiba quais corridas da Fórmula 1 a Globo vai transmitir na TV aberta em 2026

• Copa do Mundo 2026 terá duas pausas para hidratação em todos os jogos

Para o duelo, o time comandado por Cristiano Rocha chega em grande momento. Na fase de grupos, a seleção atropelou Suécia, República Tcheca e Cuba, garantindo classificação ao Main Round com 100% de aproveitamento.

No Main Round, as Leoas venceram quatro dos cinco jogos disputados. A única derrota na fase foi diante da Noruega, mas o resultado não impediu a equipe de avançar ao mata-mata.

Por outro lado, a Alemanha também chega com a moral elevada no mata-mata. As donas da casa estão invictas e venceram todas as partidas da fase de grupos e do main round.

Caso avance de fase, a seleção brasileira quebra um tabu de 12 anos sem avançar às semifinais do Mundial.

A equipe vencedora do duelo enfrenta quem avançar do confronto entre Noruega e Montenegro.

A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, e do SporTV 2, na TV fechada.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter