De olho na semifinal, Brasil encara Alemanha no Mundial Feminino de Handebol nesta terça (9)
Comandadas de Cristiano Rocha chegam ao mata-mata com apenas uma derrota na competição
Sonhando com o bicampeonato do Mundial Feminino de Handebol, a seleção brasileira volta à quadra nesta terça-feira (9), às 13h15 (horário de Brasília), para encarar a anfitriã Alemanha pelas quartas de final da competição.
Para o duelo, o time comandado por Cristiano Rocha chega em grande momento. Na fase de grupos, a seleção atropelou Suécia, República Tcheca e Cuba, garantindo classificação ao Main Round com 100% de aproveitamento.
No Main Round, as Leoas venceram quatro dos cinco jogos disputados. A única derrota na fase foi diante da Noruega, mas o resultado não impediu a equipe de avançar ao mata-mata.
Por outro lado, a Alemanha também chega com a moral elevada no mata-mata. As donas da casa estão invictas e venceram todas as partidas da fase de grupos e do main round.
Caso avance de fase, a seleção brasileira quebra um tabu de 12 anos sem avançar às semifinais do Mundial.
A equipe vencedora do duelo enfrenta quem avançar do confronto entre Noruega e Montenegro.
A partida terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, e do SporTV 2, na TV fechada.