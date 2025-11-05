A- A+

Handebol Brasil anuncia convocação final para o Mundial de Handebol com quatro pernambucanas Além do treinador Cristiano Rocha, a ponta Jamily Félix também defende o Clube Português do Recife

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) divulgou nesta semana a convocação oficial da Seleção Brasileira Adulta Feminina para a fase final de treinamentos e para o Campeonato Mundial de Handebol 2025, que será realizado entre os dias 26 de novembro e 14 de dezembro, nos Países Baixos e na Alemanha.

A equipe será comandada pelo técnico pernambucano Cristiano Rocha, que chega ao seu terceiro Mundial consecutivo à frente da seleção, após campanhas de destaque em 2021 (6º lugar) e 2023 (9º lugar).

A preparação começa no dia 17 de novembro, na Holanda, com treinamentos conjuntos com a seleção holandesa — uma das potências mundiais da modalidade e, por jogar em casa, uma das favoritas ao título. No dia 22, o Brasil enfrentará a Holanda em amistoso internacional. Em seguida, a delegação segue para Metzingen, cidade vizinha a Stuttgart, na Alemanha, onde fará os ajustes finais antes da estreia no Mundial.

Renovação e Estreias

A convocação traz uma mescla de experiência e renovação. Cinco atletas farão sua estreia em Campeonatos Mundiais, representando a nova geração do handebol brasileiro. Todas elas já vinham sendo convocadas pelo técnico Cristiano Rocha desde o ano passado, quando o planejamento para a disputa do Mundial começou a ser executada. Confira a lista de ‘estreantes’:

• Jamily Beatriz do Nascimento Felix (Clube Português – BRA)

• Maria Grasielly Pereira Brasil (Gurpea Beti-Onak – ESP)

• Micaela Rodrigues da Silva (BM Bera Bera – ESP)

• Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely – HUN)

• Sabryne Santos Souza (São Pedro do Sul – POR)

Grupo e desafios

O Brasil estreia contra Cuba, seguido por confrontos contra a República Tcheca e a Suécia — três adversários com histórico marcante para o handebol brasileiro.

Contra Cuba, o Brasil tem mantido a superioridade nas competições continentais. A seleção venceu as cubanas nas fases de grupos dos Jogos Pan-Americanos de 2019 e 2023, demonstrando consistência e domínio regional.

O duelo contra a República Tcheca será o primeiro desde a última rodada da segunda fase do Mundial de 2023. Na ocasião, o Brasil venceu por 30 a 27, mas acabou eliminado no saldo de gols. Com apenas dois gols a mais, teria sido o Brasil a avançar às quartas de final. O reencontro é carregado de motivação e simbolismo.

Grasielly Pereira, Jamily Félix, Renata Arruda e Milena Maria, atletas pernambucanas na Seleção Brasileira de Handebol - Foto: Divulgação/CBHb

Já a Suécia traz lembranças olímpicas: derrotou o Brasil nas fases de grupos dos Jogos Olímpicos de Beijing 2008 e Tóquio 2020, em partidas decisivas que custaram a classificação brasileira às quartas de final. Em 2008, bastava um empate para o Brasil seguir adiante — o que reforça o peso desse novo confronto.

Apesar de estar em um grupo com duas europeias, o técnico Cristiano Rocha acredita que a equipe está pronta para enfrentar qualquer desafio.

“Temos um grupo competitivo, com jogadoras adversárias que atuam nas principais ligas do mundo. A estreia contra Cuba é fundamental para ganharmos confiança. A República Tcheca tem qualidade, mas já mostramos que podemos vencê-las. E a Suécia, uma das favoritas, exigirá o nosso melhor — e estamos preparados para isso. Acredito que podemos chegar forte no Main Round”, afirmou o técnico.

Cristiano Rocha, treinador do Clube Português e da Seleção Brasileira de handebol - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Atletas Convocadas

• Alexandra Priscila do Nascimento Martinez – Ponta Direita (Handball Erice – ITA)

• Bruna Aparecida Almeida de Paula – Armadora (Györ Audi ETO KC – HUN)

• Gabriela Clausson Bitolo – Lateral Direita (Tus Metzingen – ALE)

• Gabriela Gonçalves Dias Moreschi – Goleira (CSM Bucharest – ROU)

• Giulia Guarieiro – Lateral Direita (Thüringer HC – ALE)

• Jamily Beatriz do Nascimento Felix – Ponta Esquerda (Clube Português – BRA)

• Jéssica Quintino Ribeiro – Ponta Direita (CSM Baia Mare – ROU)

• Jhennifer Rosa Lopes dos Santos – Central (Saint Amand Handball PH – FRA)

• Kelly de Abreu Rosa – Lateral Esquerda (Dunaujvaros Kohász KA – HUN)

• Larissa Fais Munhos Araújo – Ponta Esquerda (CSM Corona Brasov – ROU)

• Marcela Santos Arouinian – Pivô (Saint Amand Handball PH – FRA)

• Maria Grasielly Pereira Brasil – Central (Gurpea Beti-Onak – ESP)

• Mariane Cristina Oliveira Fernandes – Lateral Esquerda (MKS Zaglebie Lubin – POL)

• Micaela Rodrigues da Silva – Lateral Direita (BM Bera Bera – ESP)

• Milena Maria de Souza Menezes – Pivô (Szombathely – HUN)

• Patricia Matieli Machado – Central (MKS Zaglebie Lubin – POL)

• Renata Laís de Arruda – Goleira (Gloria Bistrita – ROU)

• Sabryne Santos Souza – Pivô (São Pedro do Sul – POR)

Comissão Técnica

• Técnico: Cristiano da Rocha Silva

• Supervisora: Lucila Vianna Santos

• Auxiliar Técnico: Álvaro F. Casagrande Herdeiro

• Médica: Raquel Marques Luz

• Preparadora Física: Isabella Cristina R. Vieira

• Fisioterapeutas: Marina Gonçalves Calister e Jéssica Santos Rocha

• Analistas de Desempenho: Gabriel A. Bezerra Maroja e William Roque Ferrari

• Nutricionista: Júlia do Valle Bargieri

• Preparador de goleiras: Marcos Paulo dos Santos (Marcão)

• Psicóloga: Rosângela Ricardo Vieira

• Preparador Físico: Luiz Carlos Manfredini Jr

Roteiro da Seleção

• 17 a 23/11: Treinamento no Olympic Training Centre Papendal, em Arnhem (Holanda)

• 23 a 26/11: Estadia em Holzgerlingen, próximo a Stuttgart (Alemanha)

• 26/11: Deslocamento para Stuttgart

• 02/12: Viagem de trem para Dortmund (Main Round e quartas)

• 10/12: Viagem de ônibus para Rotterdam (semifinais e finais, se classificado

Com informações da assessoria

