Brasil apresenta candidatura para sediar Mundial de Ginástica Rítmica

A Confederação Brasileira de Ginástica apresentou oficialmente à Federação Internacional de Ginástica (FIG) a sua candidatura para sediar o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. O pleito, que tem o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte e da Secretaria-Geral da Presidência, foi apresentado nesta terça-feira (14).

“Acreditamos que a solicitação brasileira sensibilizará a FIG. Somos um país enorme, com grande peso internacional e mais de 200 milhões de habitantes. O Brasil está cada vez mais apaixonado pela Ginástica Rítmica, modalidade que se consagrou como a mais vitoriosa do país nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, à frente dos demais esportes olímpicos no quadro de medalhas do Time Brasil. Além disso, a presença brasileira nos pódios nas etapas de Copas do Mundo tem se tornado cada vez mais frequente. Observamos grande admiração pelo nosso progresso na modalidade em todo o mundo. Diante disso, tenho a expectativa de que a FIG olhe com carinho para o nosso pedido”, afirmou a presidenta da CBG, Luciene Resende.

A confiança de vitória da candidatura brasileira aumenta pelo fato de ela contar com o apoio do Governo Federal. Este apoio se materializou com a Declaração Governamental de Apoio, que foi entregue pelo Ministro do Esporte, André Fufuca: “Hoje é um dia histórico para o esporte brasileiro, em especial para a Ginástica Rítmica. Estamos anunciando aqui, com apoio do Ministério do Esporte, as garantias que darão ao Brasil o direito de ser sede do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 2025. Nós queremos trazer esse campeonato para a Cidade Maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro, para mostrar ao Brasil e ao mundo a capacidade e a qualidade técnica das nossas ginastas. O Brasil deu show nos Jogos Pan-Americanos e em todas as competições das quais tem participado, e não será diferente aqui em nossa casa”

