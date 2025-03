A- A+

Futebol Goleada constrangedora: Brasil perde para a Argentina no Monumental de Núñez Argentinos golearam os brasileiros por 4x1, nas Eliminatórias Sul-Americanas, e garantiram vaga antecipada na Copa do Mundo de 2026

Foi constrangedor. Não somente pelo resultado ou por ser contra a Argentina. Acima de tudo, por ser o Brasil. Apática e totalmente dominada, a Seleção foi goleada por 4x1, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Os argentinos, líderes do torneio, passearam em campo e já garantiram antecipadamente uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Os brasileiros encerram a rodada em quarto, com 21 pontos.

Um começo da pior forma. No primeiro ataque da Argentina, o atacante Julian Álvarez aproveitou falha no miolo da zaga brasileira e tocou por baixo das pernas de Bento para fazer 1x0 no Monumental de Núñez. Tudo isso em três minutos, com gritos de “olé” da torcida argentina.

Uma continuação para piorar o cenário. Do campo de defesa, de pé em pé, os argentinos foram construindo uma jogada que uniu entrosamento, inteligência e eficácia. Tudo terminou com Enzo Fernández completando um cruzamento rasteiro para o fundo das redes.

Vale dizer que os gols da Argentina surgiram não por golpe de sorte, mas sim de uma equipe organizada e, diferente do que se esperava, evitando cometer faltas fortes - o oposto da Seleção, diga-se.

Vacilo

O Brasil estava inofensivo. A Argentina dominava. Era tanto domínio que fez Romero relaxar na saída de bola. Matheus Cunha aproveitou o vacilo e bateu de fora da área para diminuir o prejuízo e, quem sabe, tirar a equipe da apatia.

Spoiler: não tirou. Murillo seguia mal na defesa. Joelinton perdido na marcação. No meio deles, Mac Allister, que passou livre e aproveitou lançamento para tocar por cima do goleiro e fazer 3x1. Antes do intervalo, os jogadores ainda se estranharam no gramado. Um primeiro tempo para ser esquecido.

João Gomes, Léo Ortiz e Rodrygo saíram para as entradas de Joelinton, Murillo e Endrick. Tentativas do técnico Dorival Júnior para reagir em campo e evitar um vexame. No primeiro lance de Ortiz, o zagueiro falhou e Alvarez, de cobertura, quase marcou um golaço.

A Argentina tinha um repertório de jogadas, combinações, era organizada taticamente e sabia atuar em cima do nervosismo do Brasil. O meio-campo dos mandantes dava uma aula de criatividade, em contraste com o dos visitantes, que pareciam perdidos.



Goleada

A falta de Raphinha, que bateu na barreira e sobrou fácil para Martinez, foi apenas a segunda finalização do Brasil no jogo. Isso em quase 65 minutos de duelo. Até os números corroboram para exemplificar o quão pífia era a atuação brasileira. Aos 26, Simeone, que havia acabado de entrar, transformou a vitória em goleada.

A Seleção nunca tinha sofrido quatro gols em um jogo de Eliminatórias. A verdade é que escapou de sofrer mais. Desde a goleada por 7x1, sofrida para a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, o Brasil não era tão atropelado em campo. Resultado que joga ainda mais pressão no trabalho de Dorival.

Ficha técnica

Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico (Medina); Paredes (Palacios), Enzo Fernández, Rodrigo De Paul e Mac Allister (Nico Paz); Thiago Almada (Simeone) e Julián Álvarez (Correa). Treinador: Lionel Scaloni.

Brasil

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz) e Guilherme Arana; André (Ederson), Joelinton (João Gomes) e Raphinha; Vinicius Júnior, Rodrygo (Endrick) e Matheus Cunha (Savinho). Treinador: Dorival Júnior.

Local: Monumental de Núñez (Buenos Aires/ARG)

Árbitro: Andres Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán e Richard Ortíz (ambos da COL)

VAR: John Perdomo (COL)

Gols: Julian Álvarez (aos 3 do 1ºT), Enzo Fernández (aos 12 do 1ºT), Matheus Cunha (aos 26 do 1ºT), Mac Allister (aos 36 do 1ºT), Simeone (aos 26 do 2ºT)

Cartões amarelos: Tagliafico, Almada, Otamendi, De Paul, Enzo (A); Murillo, Raphinha, André, Endrick, Léo Ortiz (B)

