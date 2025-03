A- A+

ELIMINATÓRIAS Brasil: Guilherme Arana e Bento dizem que clássico com Argentina conta com "atmosfera diferente" "É uma rivalidade gigantesca", afirmou o lateral-esquerdo

O lateral Guilherme Arana e o goleiro Bento devem ser titulares da seleção brasileira no clássico com a Argentina na terça-feira, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026 e dizem que a rivalidade proporciona uma "atmosfera diferente".

"É uma rivalidade gigantesca", afirmou o lateral-esquerdo, que foi titular na vitória sobre a Colômbia em Brasília. "Será uma atmosfera diferente, mas acredito que temos jogadores experientes que já passaram por essa situação", acrescentou ele, em entrevista coletiva neste sábado.

Bento entrou em campo no lugar de Alisson durante o triunfo e dever ser escalado pelo treinador Dorival Jr. para enfrentar a Argentina. "Todo jogador quer jogar, ainda mais um confronto como esse. Quando você é criança, sonha em jogar um Brasil e Argentina. Talvez no Maracanã, mas o Monumental também é um estádio místico", afirmou ele. "Por ser clássico, na Argentina, é uma atmosfera diferente."

A Argentina tem o desfalque de Messi, mas é líder isolada das Eliminatórias com 28 pontos. O Brasil ocupa apenas a terceira posição, com 21. Arana destacou a importância do resultado conquistado no final do jogo contra os colombianos. "Tínhamos que vencer", afirmou. "Vínhamos de dois empates, então a vitória era muito importante, ainda mais contra a Colômbia, que tem muita qualidade, não vive um bom momento, mas tem grandes jogadores", completou.

Depois de estrear na seleção, com Dorival Jr., nos amistosos com Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu, em março de 2024, Bento afirma que o jogo contra os líderes das Eliminatórias é uma grande oportunidade. Revelado pelo Athletico-PR, o goleiro se transferiu para o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, após receber a garantia da comissão técnica da seleção de que o negócio não iria interferir em suas chances na equipe.

"O pensamento segue o mesmo, acreditando no meu trabalho que acho que é bem feito, sempre procuro melhorar e evoluir. É mais uma grande oportunidade para mostrar meu trabalho, agora em uma competição oficial. Lá (na Inglaterra e Espanha) foram dois grandes amistosos também", afirmou o goleiro.

Alisson sofreu um choque de cabeça e precisou sair do gramado contra os colombianos por necessidade de seguir o protocolo de concussão da Fifa e foi cortado.



Veja também