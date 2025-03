A- A+

Seleção Brasileira Rendimento do Brasil contra Argentina é menor que em goleada para Alemanha; veja números Brasileiros foram derrotados pelos 'hermanos' por 4 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

A goleada sofrida pelo Brasil para a Argentina de 4 a 1 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi a pior sofrida desde o fatídico 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Mesmo tendo levado menos gols, o desempenho dentro de campo da Seleção foi inferior que na partida disputada há quase 11 anos.

Contra a Alemanha, o Brasil tomou cinco gols no primeiro tempo, sendo quatro deles num intervalo de menos de 10 minutos, e não conseguiu balançar as redes. Para a Argentina, o placar da primeira etapa fechou em 3 a 1. Apesar de uma primeira etapa menos dolorida, os brasileiros jogaram pior no confronto da última terça-feira.

Em 2014, o Brasil chutou 18 vezes, contra 14 dos bávaros. Contra os argentinos, foram apenas 3 dos brasileiros, contra 13 dos rivais. A posse de bola também foi pior. Na Copa do Mundo, ficou com 47%, enquanto nas Eliminatórias, com 46%.

Outra estatística em que o Brasil saiu inferior foram os passes. Ao todo, tocou 386 vezes a bola contra a albiceleste, contra 449 da Mannschaft. As faltas, dessa vez, também foram maiores. O país marcou 17 infrações, o que resultou em cinco cartões amarelos, enquanto há cerca de 11 anos, ficou com 11 faltas e uma advertência.

A noite desastrosa da Seleção, no estádio Monumental de Núñez, tem um significado histórico no clássico sul-americano: marcou a primeira da amarelinha para a Argentina por três gols de diferença em 61 anos. Desde então, passaram-se 62 duelos entre as seleções. O placar elástico para a albiceleste não acontecia há 66 anos.

Depois da derrota atípica no clássico, a seleção brasileira só voltará a campo em junho. Na quarta colocação das Eliminatórias, com 21 pontos, a amarelinha pode ir para próxima data Fifa — vai enfrentar Equador e Paraguai — com mudança no comando técnico: Dorival Junior está balançando no cargo e tem chances de acabar demitido.

Veja também