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Brasil bate Argentina e vai à semi de qualificatório para Pré-Olímpico

Seleção feminina de basquete volta à quadra no próximo sábado

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As brasileiras derrotaram as hermanas por 58 a 53 na terceira e última rodada da fase de grupos.As brasileiras derrotaram as hermanas por 58 a 53 na terceira e última rodada da fase de grupos. - Foto: FIBA/Divulgação

A seleção brasileira feminina de basquete levou a melhor sobre a Argentina e avançou às semifinais torneio classificatório para o Pré-Olímpico de 2028.

Na tarde desta quinta-feira (20) em Guadalajara (México), as brasileiras derrotaram as hermanas por 58 a 53 na terceira e última rodada da fase de grupos.

A armadora Bella Nascimento foi a cestinha do lado brasileiro, com 23 pontos e três rebotes.

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Líder do Grupo A, o Brasil volta à quadra no sábado (22), em horário ainda indefinido. O adversário será o vencedor do duelo entre Canadá e México, que se enfrentam logo mais às 23h30 (horário de Brasília), pelo Grupo B.  

As duas equipes lideram a chave com duas vitórias e nenhuma derrota.  As partidas do torneio têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Basquete (Fiba) no YouTube.

A vitória de hoje foi a segunda da Amarelinha no torneio – na última terça (18), o Brasil superou a Nova Zelândia (56 a 53).

Apesar do revés na estreia diante do Sudão do Sul, as brasileiras encerraram a fase de grupos no topo da chave A, com cinco pontos, e as hermanas ficaram em segundo lugar, com quatro.

O torneio classificatório começou com oito seleções, divididas em dois grupos. Apenas as primeiras duas colocadas em cada chave disputarão as semifinais no sábado (22)

. As equipes finalistas vão lutar no domingo (23) pela tão sonhada vaga antecipada no Pré-Olímpico. Programada para fevereiro de 2028, a competição definirá as 12 seleções que disputarão os Jogos de Los Angeles (LA 2028).

Caso o Brasil não vença o qualificatório, terá uma última chance de carimbar a vaga olímpica na Copa América, entre 3 e 11 de julho de 2027, em El Salvador. O torneio distribuirá vagas às quatro seleções primeiras colocadas.

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