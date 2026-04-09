Brasil bate recorde na arbitragem da Copa do Mundo com Wilton, Abatti, Claus e seis assistentes

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A delegação de arbitragem do Brasil na Copa do Mundo dos Estados unidos, México e Canadá, a partir de junho, será a maior de toda a competição, com 48 seleções, com a Fifa oficializando três árbitros de campo e outros seis auxiliares verde e amarelo nesta quinta-feira.



Como já era previsto, a entidade oficializou que os árbitros Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio representarão o País no maior torneio de futebol do planeta, a partir de 11 de junho, com Mexico e África do Sul abrindo a Copa no estádio Azteca.



Além do trio que encabeça o ranking de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Brasil contará com outros seis árbitros assistentes: Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski.





"Não é apenas um dado estatístico. É o reflexo de um trabalho sério, consistente e cada vez mais alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial. Essa representatividade reforça a confiança da Fifa na arbitragem brasileira e evidencia a qualidade técnica, a preparação física e o compromisso dos nossos profissionais com o jogo", celebrou Netto Góes, Diretor de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



"Estar nesse cenário, com protagonismo, mostra que o Brasil não apenas forma grandes jogadores, mas também entrega ao mundo árbitros capacitados para atuar nas competições mais exigentes", completou.



"Temos que destacar o trabalho coletivo. Não têm vencedores, existe uma equipe vencedora que trabalha muito para o melhor da arbitragem no futebol brasileiro. E precisamos destacar o trabalho que é desenvolvido. No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa noticia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes", ressaltou Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.



"Isso fortalece o futebol brasileiro. É o reconhecimento da Fifa pelo trabalho desenvolvido pela arbitragem brasileira. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros", acrescentou.

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