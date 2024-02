A- A+

Esportes Brasil busca sexto título consecutivo na Libertadores Veja as chances do seu time para a principal competição da América Latina

Os clubes brasileiros vivem o seu melhor momento na Libertadores, tendo vencido as últimas cinco edições do torneio. Por isso, torcedores de todo o país têm feito sua aposta com Bolavip para ver se, em 2024, a sexta taça seguida será conquistada. E o cenário atual indica que os times daqui entram como grandes favoritos.

Apesar disso, até hoje os argentinos permanecem como os maiores campeões da Libertadores. E isso se deve, principalmente, a dois fatores. O primeiro, mais óbvio, é que a Argentina tem enorme tradição no futebol, ou seja, historicamente sempre produziu times muito fortes e difíceis de serem batidos.

A segunda, porém, diz respeito ao Brasil. Isso porque a competição continental só passou a ser valorizada por aqui durante os anos 1990, principalmente em decorrência do bicampeonato do São Paulo.

Dali em diante, gradativamente, a Libertadores passou a ganhar importância entre os torcedores brasileiros, até chegar ao momento atual, em que o torneio é, de fato, o mais cobiçado da temporada.

Portanto, durante pelo menos quatro décadas, os argentinos empilharam troféus, enquanto os brasileiros deixavam a competição em segundo plano. Muitas vezes os clubes daqui até se recusavam a disputá-la e, em outras oportunidades, utilizavam times reservas ou mistos.

Domínio brasileiro

Ao longo dos últimos anos, porém, o Brasil passou a priorizar a competição e a conquistá-la com frequência, diminuindo a diferença que existia em relação à Argentina.

Dessa forma, os clubes brasileiros somam 23 títulos, contra 25 dos rivais.

E, como a diferença financeira entre os times do Brasil e dos demais países sul-americanos ficou bastante acentuada, a tendência é de que esse período de hegemonia seja prolongado.

Desde 2019, apenas times do Brasil vencem a competição. E três dessas finais envolveram somente brasileiros: Palmeiras x Santos, em 2020; Palmeiras x Flamengo, em 2021; e Flamengo x Athletico Paranaense, em 2022.

Favoritismo

O cenário para a Libertadores 2024, portanto, é bastante favorável. Times como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo vêm com muita força para conquistar o título.

De todo modo, não se pode ignorar a tradição dos rivais. Mesmo nos últimos anos, os times sul-americanos surpreenderam muitos brasileiros em torneios internacionais.

Equipes como LDU, Independiente del Valle, Olimpia, além, é claro, de River Plate e Boca Juniors (que não estará nesta edição), já mostraram que não entram em campo para brincar.

Por tudo isso, embora o favoritismo seja real, o futebol sempre tem muito espaço para zebras. E, em torneios de mata-mata, frequentemente a vontade dos jogadores em campo supera a qualidade técnica.

