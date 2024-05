A- A+

Mundial Paralímpico Brasil chega a 17 ouros e faz sua melhor campanha histórica no Mundial Paralímpico Recorde foi superado na madrugada desta quarta (22), com a medalha de ouro de Wanna Brito

O Brasil fez história no Mundial Paralímpico de Atletismo em Kobe, no Japão. Na madrugada desta quarta (22), a delegação brasileira alcançou sua 17ª medalha de ouro na competição, superando a campanha de Lyon, em 2013, quando conquistou 16 ouros.

A campanha foi superada com a medalha de ouro de Wanna Brito, que venceu na modalidade de arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais) com 7,74m, recorde do campeonato e a apenas 11 cm do seu próprio record mundial.

Esse, aliás, é o segundo ouro de Wanna em Kobe, que também venceu no lançamento de club F32.





Duas pratas

O Brasil conquistou mais duas pratas também nesta madrugada. Keyla Barros garantiu uma das medalhas nos 1.500m T20 (para pessoas com deficiência intelectual), completando a prova em 4min31s81, sua melhor marca na temporada.

A outra medalha foi garantida por Ariosvaldo Fernandes, o Parré, nos 100m T53 (que competem em cadeira de rodas), com o tempo de 15s05.

Campanha geral

O Brasil ocupa a segunda colocação do Mundial, somando 17 ouros, oito pratas e cinco bronzes, atrás apenas da China. Os chineses lideram o quadro geral de medalhas com 18 ouros, 16 pratas e 14 bronzes. Fechando o top 3 aparece a Índia com cinco ouros, quatro pratas e três bronzes.

O Mundial de Atletismo paralímpico vai até o dia 25 deste mês.

