Brasil conhece adversários do Mundial de basquete em cadeira de rodas

As equipes masculina e feminina do Brasil de basquete em cadeira de rodas conheceram os seus adversários no Mundial da modalidade, que será disputado entre os dias 9 e 20 de junho de 2023 em Dubai (Emirados Árabes).

A seleção masculina está no Grupo A da competição, no qual medirá forças com Austrália, Itália e Emirados Árabes. Já o time feminino faz parte do Grupo B, ao lado de Austrália, Canadá, Espanha, China e Grã-Bretanha.

As vagas das seleções no Mundial foram conquistadas na Copa América da modalidade, disputada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, em julho de 2022.

