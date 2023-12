Brasil conhece datas e locais onde vai jogar na Copa América 2024; confira

A- A+

Em congresso realizado pela Conmebol, em Miami, a Seleção Brasileira conheceu, nesta quarta-feira (6), as datas e os locais de onde irá jogar na Copa América de 2024. Nesta quinta-feira (7) serão conhecidos os grupos que disputarão a competição entre junho e julho do ano que vem.

O Brasil vai estrear no torneio no dia 24 de junho, no Sofi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. Em seguida, a Seleção entra em campo no dia 28, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, na cidade de Nevada, e fecha sua participação na fase de grupos no Levis Stadium, em Santa Clara, novamente na Califórnia, no dia 02 de julho.

Em caso de classificação, dependendo da posição no grupo, a quarta de final do Brasil será em 06 ou 07 de julho, em Glendale ou Las Vegas (State farm Stadium/ Allegiant Stadium). Se chegar à semifinal, o time verde-amarelo atua no dia 10 de julho no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte. A final, por sua vez, está marcada para o dia 14 de julho, no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Copa América 2024 contará com a participação de 16 equipes: as dez seleções que compõem a Conmebol e seis convidadas, pertencentes à Concacaf. O sorteio será realizado com um total de quatro potes (1 a 4), com quatro equipes cada, posicionados de acordo com critérios esportivos e por suas posições no Ranking FIFA, publicado antes do dia do sorteio. As equipes serão sorteadas seguindo a ordem de cada pote e serão distribuídas em grupos de acordo com sua ordem alfabética.

O Brasil é cabeça de chave do grupo D. Argentina, México e Estados Unidos são cabeças de chave dos grupos A,B e C respectivamente.

Veja também

Polivalente Lewis Hamilton viraliza em vídeo que aparece surfando; confira