Basquete Brasil conhece o caminho para a Copa do Mundo masculina de Basquete 2027 Próxima edição do Mundial será realizada no Catar

O caminho para o Mundial do Catar 2027 foi traçado nesta terça (13), com o sorteio dos grupos das Eliminatórias das Américas para Copa do Mundo.

O Brasil, presente no pote 2, caiu no Grupo C com Venezuela, Colômbia e o vencedor do Pré Qualifiers Sul das Américas na primeira fase. Eles se enfrentam em jogos de ida e volta em novembro de 2025, fevereiro de 2026 e julho de 2026, com dois jogos por janela. Os três melhores se classificam para a segunda fase das Eliminatórias, carregando os resultados da primeira fase.

Assim como nas duas últimas edições, as Eliminatórias são divididas por continente, com um total de 80 equipes buscando 32 vagas para a competição em agosto de 2027. Anfitrião, o Catar joga as Eliminatórias da Ásia, mas já está classificado.

Neste segunda etapa, a chave do Brasil irá cruzar com os três melhores do Grupo A formado por Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e o vencedor do Pré Qualifiers das Américas Norte. Essa nova chave com seis Seleções terá duelos apenas entre as equipes que não se enfrentaram na primeira fase, com janelas em agosto de 2026, novembro de 2026 e fevereiro de 2027. Ao fim da segunda fase, os três melhores se classificam para a Copa do Mundo.

"O sorteio foi muito parecido com o da Copa do Mundo de 2019, na China, e nos trouxe Venezuela, Colômbia e Chile ou Paraguai na primeira fase. Sabemos que a Venezuela em casa joga muito duro, mas estamos confiantes e na primeira fase queremos ganhar todos os nossos jogos, o que pode nos ajudar na classificação. Depois, cruzamos com EUA, República Dominicana, mas penso que primeiro temos que focar nas três janelas iniciais para ganhar os jogos", iniciou o técnico Aleksandar Petrovic.

Respeitamos todos os adversários e queremos chegar nestas janelas com todos os jogadores disponíveis para não termos que chegar na última janela, nos últimos dois jogos, ainda buscando a vaga. É uma competição longa, de um ano e meio, com 12 partidas, seis janelas, e temos que estar preparados, pois o Brasil nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo - disse.

Seleção Brasileira de Basquete renova com Aleksandar Petrovic para ciclo Los Angeles 2028 - Divulgação/CBB

Durante o sorteio das Américas, também foram sorteados o Grupo B com Canadá, Porto Rico, Bahamas e o segundo colocado do Pré Qualifiers Américas Norte, e o Grupo D, com Argentina, Uruguai, Panamá e o segundo colocado do Pré Qualifiers Américas Sul, que repetem a mesma lógica do chaveamento do Brasil, somando outros três classificados para a Copa do Mundo.

Here's Americas' pathway to Qatar 2027 ️



Which match-up are you looking forward to the most? #FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/a3na2ERROK FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) May 13, 2025

Vale lembrar que, além dos três melhores entre os grupos, a quarta melhor campanha geral garante uma vaga na Copa do Mundo do Catar, chegando a sete classificados das Américas.



Viagens pelo Brasil

As Eliminatórias da Copa do Mundo garantem ao Brasil um total de 12 partidas caso a equipe avance para a segunda fase em seu grupo. E um total de seis duelos em solo brasileiro, o que nos últimos oito anos levou a Seleção Brasileira de Norte a Sul do Brasil, passando praticamente por todas as regiões do país.

A primeira janela do Brasil será em novembro deste ano, com duas partidas. A estreia será fora de casa, no dia 27 de novembro, contra o vencedor do Qualifiers da América Sul. Já no dia 30 de novembro, o jogo será em casa, diante do mesmo rival.

Grupos - Eliminatórias Américas

Grupo A - Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e WPQN

Grupo B - Canadá, Bahamas, Panamá e 2PQN

Grupo C - Brasil, Venezuela, Colômbia e WPQS

Grupo D - Argentina, Uruguai, Panamá e 2PQS

Primeira fase

27/11/2025 - WPQS x Brasil

30/11/2025 - Brasil x WPQS

27/02/2026 - Brasil x Venezuela

02/03/2026 - Brasil x Colômbia

02/07/2026 - Venezuela x Brasil

05/07/2026 - Colômbia x Brasil

