Brasil conquista 10 medalhas na etapa de Indianápolis do World Series

Tendo o campeão paralímpico de natação Gabriel Araújo como grande destaque, o Brasil encerrou a participação na etapa de Indianápolis (Estados Unidos) do World Series (um circuito internacional da modalidade organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional) com o total de dez pódios (quatro ouros, cinco pratas e um bronze).

Dessas dez medalhas conquistadas pelo Brasil, seis delas foram obtidas por Gabriel Araújo, a última delas na noite do último sábado (26) nos 50 metros estilo livre classes S1-S13. O vencedor da disputa foi o italiano Simone Barlaam, enquanto o australiano Callum Simpson completou o pódio.

Antes, Gabrielzinho, que é da classe S2 (comprometimento físico-motor), garantiu o ouro nas provas dos 100 metros livre, 150 metros medley, 50 metros costas e 50 metros borboleta, além de ter sido prata nos 200 metros livre.

As outras medalhas do Brasil foram conquistadas pela sul-mato-grossense Milaini Araújo e pela gaúcha Larissa Rodrigues (respectivamente uma prata e um bronze nos 50 metros costas da classe S3), por Talisson Glock (uma prata nos 400 metros da classe S6) e por Matheus Brambilla, (uma prata na classe S7).

Em 2025 a seleção brasileira de natação paralímpica já havia participado de duas etapas do World Series. Em Lignano Sabbiadoro (Itália), o país encerrou a participação com quatro ouros e quatro pratas, ficando na segunda colocação geral do quadro de medalhas.

Já em Barcelona (Espanha), o Brasil fechou sua campanha com 11 pódios, sendo seis ouros, três pratas e dois bronzes.

