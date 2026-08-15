Brasil conquista bronze no Mundial de Ginástica Rítmica e garante vaga inédita para Los Angeles 2028
Conjunto brasileiro soma 55,500 pontos em Frankfurt, fica atrás de Espanha e Japão e assegura classificação olímpica antecipada
O Brasil conquistou neste sábado (15) a medalha de bronze no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, em Frankfurt, na Alemanha. Com 55,500 pontos, a equipe terminou atrás da Espanha, campeã com 57,450, e do Japão, que ficou com a prata com 56,700. O resultado também garantiu ao país uma vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
Em Frankfurt, o Brasil começou a disputa com a série mista, formada por três arcos e dois pares de maças. A apresentação recebeu 28,700 pontos e teve como trilha sonora a música Abracadabra, de Lady Gaga. Na série com cinco bolas, a equipe marcou 26,800 pontos. A soma das duas apresentações levou o conjunto ao terceiro lugar.
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O Mundial de Frankfurt é a primeira etapa do processo de classificação da ginástica rítmica para os Jogos de Los Angeles. Na competição do conjunto geral, as três equipes que terminaram no pódio garantiram as vagas olímpicas destinadas ao evento. Com o bronze, o Brasil assegurou antecipadamente sua presença na disputa por equipes em 2028.
A competição reúne 42 conjuntos e 101 ginastas individuais de diferentes países, teve início no dia 12 de agosto e termina neste domingo (16), na Festhalle, em Frankfurt. O Mundial é organizado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).
Em 2025, no Mundial disputado no Rio de Janeiro, o conjunto havia conquistado a primeira medalha brasileira em um Mundial, com a prata no conjunto geral. Na ocasião, o país somou 55,250 pontos e terminou atrás do Japão. Além da prata inédita no ano passado, a equipe brasileira também havia alcançado duas medalhas naquela edição, uma no conjunto geral e outra na série mista.