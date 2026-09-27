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MEDALHAS Brasil conquista bronze nos mundiais paralímpicos de judô e triatlo Competições foram realizadas na Europa neste fim de semana

O Brasil conquistou medalhas de bronze neste domingo (27) no Mundial Paralímpico de judô, em Tbilisi, na Geórgia, e no Mundial Paralímpico de triatlo, em Pontevedra, na Espanha.

No judô, as competições foram por equipes, e os judocas brasileiros subiram ao terceiro lugar do pódio em ambos os naipes.

Entre as mulheres, a equipe foi formada por Rebeca Silva, Meg Emmerich, Larissa Silva e Brenda Freitas. As brasileiras fizeram 4 a 1 no Cazaquistão, que só pontuou na categoria em que o Brasil não tinha representante. O ouro foi para a China, e a prata para a equipe de atletas neutros.

Já os homens bateram a França no desempate, após igualdade inicial de 3 a 3. Deyverson de Souza venceu a luta decisiva. Os outros atletas brasileiros foram Arthur Silva, Denis Rosa, Felipe Amorim e Thiego Marques. A Geórgia levou o ouro, e a prata ficou novamente com a equipe formada por atletas neutros.

Com os resultados do dia, o Brasil fechou a competição em segundo lugar no quadro geral de medalhas, com 12 pódios, sendo três ouros, cinco pratas e quatro bronzes. A China ficou em primeiro, com menos medalhas no total (nove), mas com quatro ouros.

Triatlo

Ainda em terras europeias, o Mundial Paralímpico de Triatlo também teve brilho brasileiro. A prova do revezamento em Pontevedra, na Espanha, terminou com o bronze da equipe do Brasil, além do ouro dos Estados Unidos e da prata da Austrália.

Com isso, o país encerrou sua participação com dois pódios, já que Erica Rodrigues, da classe PTS5 (deficiências físico-motoras e paralisia cerebral), havia conquistado a prata na sexta-feira.

Na prova de domingo, o Brasil foi representado por Jéssica Ferreira, da classe PTWC (cadeirantes), Ruiter Silva, da classe PTS5, além de Erica Rodrigues.

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