Brasil conquista mais dois ouros e duas pratas na ginástica rítmica, nos Jogos Pan-Americanos

Depois de dois ouros e um bronze na última quinta-feira (2), o Brasil voltou a dominar o pódio da ginástica rítmica, nesta sexta-feira (3), nos Jogos Pan-Americanos. Desta vez, o País garantiu mais duas medalhas douradas, além de duas de prata, em Santiago, no Chile.

Campeã do individual geral, Bárbara Domingos brilhou mais uma vez. Na disputa da bola, confirmou o favoritismo e garantiu o ouro com 33.000 pontos. Além disso, cresceu no ranking do arco para faturar a prata, com 32.550 pontos. Neste sábado (4), ela terá a oportunidade de conquistar mais duas medalhas: disputa as finais de maças e fita.

Com apenas 16 anos, Maria Eduarda Alexandre conquistou o bronze, na quarta-feira, no individual geral. Nesta quinta, entretanto, a promessa brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio no arco, com 32.700 pontos. Assim como Babi, ela também disputará as finais de maças e fita neste final de semana.

Quem também garantiu uma medalha para o Brasil foi Geovanna Santos. Em sua única decisão por aparelhos, ela somou 31.650 pontos para ficar com a prata no Chile.

