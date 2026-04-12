Brasil conquista medalha inédita por equipes femininas no Mundial de Marcha Atlética
Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Luize Vicentainer ficaram no top 12 da maratona e levaram o bronze em Brasília
O Brasil conquistou uma medalha inédita no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, disputada em Brasília, neste domingo. As atletas Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Luize Vicentainer terminaram entre as 12 melhores na maratona da modalidade e conquistaram o bronze por equipes.
Com a soma dos resultados, as brasileiras ficaram atrás do Equador, as campeãs, e da Itália.
Viviane acabou na quinta posição da prova individual, com tempo de 3h34min53s. Gabriela foi a 11ª, com 3h46min07s, seguida por Mayara, com 3h47min09s.
Foi a terceira medalha da história para o Brasil em mundiais de marcha atlética. Erica Sena conquistou a prata em 2015 e o bronze em 2019 nos 20km (nesta temporada, a prova passou a ser meia-maratona).
Leia também
• Fenômeno australiano de 18 anos bate marca de Usain Bolt nos 200m
• Sinner vence Alcaraz, conquista Masters 1000 de Monte Carlo e volta a ser número 1
• Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series
Na meia maratona, o medalhista olímpico e campeão mundial Caio Bonfim ficou em terceiro lugar, com o tempo de 1h27min36s, atrás do italiano Francesco Fortunato, da Itália, e Misgana Wakuma, da Etiópia. Por equipes, o Japão levou o ouro, a Espanha ficou com a prata e China com o bronze.
Em Mundiais de atletismo, Caio Bonfim já havia conquistado quatro medalhas: um ouro e dois bronzes nos 20km, além de uma prata nos 35km (virou maratona a partir desta temporada). O brasileiro também foi prata dos 20km nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas faltava o pódio no mundial da categoria.
— A cidade onde nasci, que escolhi treinar e representar. Fui muito criticado no passado. E agora esse público aqui. Essa é a voz de quem apoia. Fui enganando o corpo, em cada volta, pensava: "Só mais uma, Caio". É meu sétimo Mundial de Marcha Atlética. Todo ano batendo na trave. Faltava a medalha num Mundial de Marcha. E foi em casa. É um sonho. São 10 anos buscando essa medalha — disse Caio Bonfim, muito emocionado.
China domina no sub-20
Nas provas de 10km da categoria sub-20, a china dominou o pódio entre homens e mulheres. No feminino, duas atletas chineses ficaram entre as três melhores e o país levou a medalha de ouro por equipes. Yutong Yang venceu a corrida, seguida pela italiana Serena Di Fabio e pela chinesa Lihua Ni.
No masculino, o chinês Huajia Pu venceu, com o tempo de 39m58s. A China ficou com a prata por equipes, atrás da Itália e à frente da Austrália.