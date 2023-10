Pan 2023: Brasil conquista ouro histórico no handebol feminino

A- A+

A seleção brasileira feminina de handebol conquistou sua sétima medalha de ouro consecutiva na história dos Jogos Pan-americanos. A conquista recente foi na edição de 2023 do torneio, derrotando a Argentina por 30x18 em Viña del Mar, no Chile. Essa vitória também garantiu ao Brasil uma vaga nas Olimpíadas de Paris 2024. A equipe conta com as pernambucanas Renata Arruda e Fernanda Lima.

A equipe mostrou um desempenho impressionante, superando um começo ansioso para vencer com facilidade. Os destques foram para a central Ana Paula e a armadora esquerda Bruna de Paula. Além disso, o Brasil manteve a supremacia sobre a Argentina em várias edições dos Jogos Pan-americanos.

Antes dessa sequência de vitórias, as principais potências eram os Estados Unidos, o Canadá e Cuba. O Brasil evoluiu significativamente graças a um planejamento cuidadoso e ao desenvolvimento do handebol no País. A equipe também se tornou a primeira das Américas a vencer o Campeonato Mundial feminino, em 2013. A participação brasileira em Santiago foi impecável, com a equipe vencendo todos os jogos. O Paraguai conquistou a medalha de bronze, derrotando o Chile antes da final.





