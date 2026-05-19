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Brasil convocado: veja quais seleções campeãs do mundo ainda faltam convocar

Seleção de Ancelotti divulgou lista nesta segunda-feira, enquanto outras potências anunciarão convocados nos próximos dias

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Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileiraCarlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira - Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A seleção brasileira foi a primeira entre as seleções campeãs mundiais a divulgar sua convocação para a Copa do Mundo de 2026. A lista comandada por Carlo Ancelotti anunciada nesta segunda-feira abriu a sequência de divulgações das principais potências do futebol mundial.

Ao longo das próximas duas semanas, outras seleções históricas também revelarão seus grupos para o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Entre os campeões mundiais, ainda faltam as convocações da França, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Uruguai e Argentina.

A França, atual vice-campeã mundial, divulgará sua lista no dia 14 de maio. Já Alemanha e Inglaterra anunciarão seus convocados nos dias 21 e 22, respectivamente. A Espanha divulgará a relação apenas em 25 de maio.

 

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Atual campeã do mundo, a Argentina ainda não confirmou oficialmente a data de sua convocação, mas trabalha internamente com divulgação próxima ao fim de maio. Uuruguai também não tem data para anunciar os 26 nomes.

O Brasil chega cercado de expectativa por ser a primeira convocação de Ancelotti em Copa do Mundo. A principal dúvida gira em torno da presença de Neymar, que tenta disputar mais um Mundial após uma temporada marcada por recuperação física e oscilações.

Assim como aconteceu na Copa do Catar, cada seleção poderá levar até 26 jogadores para a competição. Antes da lista definitiva, as federações enviam à FIFA uma pré-lista entre 35 e 55 nomes, incluindo obrigatoriamente quatro goleiros.

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