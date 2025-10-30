A- A+

Torneio Brasil terá três representantes na Copa do Mundo de Xadrez, na Índia Os Grandes Mestres Alexandr Fier, Luís Paulo Supi e Krikor Mekhitarian vão disputar o título mundial

O Brasil contará com três representantes na Copa do Mundo de Xadrez, que começa nesta sexta-feira (31) e vai até 27 de novembro, em Goa, na Índia.

O país estará representado pelos Grandes Mestres Alexandr Fier, pentacampeão brasileiro, e pelos bicampeões nacionais Luiz Paulo Supi e Krikor Mekhitarian.



O GM Luiz Paulo Supi, conhecido por já ter superado o campeão mundial Magnus Carlsen em uma partida de blitz, demonstrou confiança para a disputa.

“Espero jogar um bom xadrez e ir o mais longe possível. Agradeço também o apoio da confederação que garantiu a minha participação em Goa", disse.

Já o GM Alexandr Fier, atual campeão brasileiro e vencedor recente do Rio Masters, chega em ótima fase para a competição.

“Será a minha oitava Copa do Mundo e tem tudo para ser uma grande batalha enfrentando os melhores do mundo. Conto com a torcida brasileira para fazer uma boa campanha”, afirmou Fier.

O GM Krikor Mekhitarian também vive um bom momento após o vice-campeonato internacional no Peru

. “Terminei o Zonal com seis vitórias e três empates, garantindo o segundo lugar e uma das vagas na Copa do Mundo. Obrigado a todos pela torcida”, declarou o enxadrista.

A Copa do Mundo de Xadrez 2025 reunirá 206 jogadores em um sistema de eliminação simples (mata-mata).

A competição distribuirá US$ 2 milhões em prêmios e definirá três classificados para o Torneio de Candidatos de 2026, etapa que decide quem desafiará o atual campeão mundial.

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Máximo Igor Macedo, também falou da importância da Copa Mundo.

"É um grande evento internacional em que o Brasil estará muito representado e convoco todos os enxadristas para torcerem por nossos representantes", revelou.



Com informações de assessoria

