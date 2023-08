Brasil crava oito classificados às quartas de Libertadores e Sul-Americana; veja lista

A- A+

O Brasil fechou as oitavas de Libertadores e Sul-Americana com oito classificados. Mais duas vagas nas quartas foram garantidas por América-MG e São Paulo, que avançaram na Sul-Americana. O Flamengo, que poderia ser o nono classificado, acabou eliminado da Libertadores pelo Olimpia.

A classificação do Coelho veio nos pênaltis, após empate em 3 a 3 com o Bragantino no tempo normal (1 a 1 no jogo de ida), em jogo que classificaria um brasileiro de qualquer maneira. Já o São Paulo fez grande jogo no Morumbi e reverteu o 1 a 0 sofrido na partida de ida com um 2 a 0 sobre o San Lorenzo. O Flamengo foi no caminho contrário: tinha feito 1 a 0 no Olimpia, no Maracanã, e acabou sofrendo um 3 a 1 em Assunção, que classificou o time paraguaio.

A noite também teve classificação da LDU na Sul-Americana, que bateu o Ñublense nos pênaltis após perder por 3 a 2 no tempo normal (2 a 1 para os equatorianos no jogo de ida), e do Racing, que reverteu um 4 a 2 sofrido para o Atlético Nacional com um espetacular 3 a 0 em Avellaneda, pela Libertadores. Foi o quarto time argentino classificado, segundo país que mais colocou equipes nas quartas.



As quartas de final de Libertadores e Sul-Americana acontecem nos dias 22, 23 e 24 de agosto (jogos de ida) e 29, 30 e 31 de agosto (jogos de volta).

Veja o panorama geral das competições por países:

(L) = Libertadores

(S) = Sul-Americana

Brasileiros classificados em Libertadores e Sul-Americana

Palmeiras (L)

Internacional (L)

Fluminense (L)

Botafogo (S)

Corinthians (S)

Fortaleza (S)

São Paulo (S)

América-MG (S)

Argentinos classificados em Libertadores e Sul-Americana

Boca Juniors (L)

Racing (L)

Estudiantes (S)

Defensa y Justicia (S)

Outros classificados

Bolívar (Bolívia, L)

Deportivo Pereira (Colômbia, L)

Olimpia (Paraguai, L)

LDU (Equador, S)

