Vôlei Brasil derrota Argentina no tie-break e consegue segunda vitória na Liga das Nações 2023 masculina Brasil mostra força do elenco para vencer clássico por 3 sets a 2, e volta à quadra no sábado (10), contra Cuba

Foi com emoção. A seleção masculina chegou à segunda vitória na Liga das Nações 2023. Mostrando a força do seu elenco, o Brasil derrotou a Argentina por 3 sets a 2 (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13) em Ottawa, no Canadá. O maior pontuador brasileiro foi o ponteiro Lucarelli, com 17 acertos, e oposto argentino Bruno Lima anotou 20 pontos.

FIM DE JOGO!



ARGENTINA 2x3 BRASIL

(25x19, 19x25, 25x23, 23x25, 13x15)

VNL Masculina pic.twitter.com/S43l64pnzL — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) June 9, 2023

A equipe verde-amarela volta a jogar no sábado (10), às 17h30 (horário de Brasília), quando enfrenta Cuba, com transmissão ao vivo do sportv 2.

O Brasil entrou em quadra com Fernando Cachopa, Alan, Lucarelli, Adriano, Flavio, Otávio e o líbero Thales. Entraram Abouba, Honorato, Bruninho, Judson e Arthur Bento.

“Uma vitória extremamente importante para a gente que está buscando a classificação nessa competição equilibrada. A gente já sabia que Brasil x Argentina são jogos sempre sofridos, ponto a ponto. Fico muito feliz não só com a vitória, mas com a forma que a garotada se comportou dentro de quadra, sem desistir em momento algum, correndo atrás. E a participação de quase todos os garotos. Mais do que a vitória, a gente ganha cada vez mais unidade da equipe, e isso é muito importante numa competição longa como esta”, disse o treinador Renan Dal Zotto.

LIGA DAS NAÇÕES:

1ª semana (Canadá)

07/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha (26/24, 25/16, 19/25 e 25/15)

08/06 – Brasil 3 x 2 Argentina (19/25, 25/19, 23/25, 25/23 e 15/13)

10/06 – Brasil x Cuba, às 17h30 (horário de Brasília) – sportv 2

11/06 – Brasil x Estados Unidos, às 15h30 (horário de Brasília) – sportv 2

