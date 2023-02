A- A+

Sub-20 Brasil derrota Equador pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20 O atacante Vitor Roque, do Athletico-PR, foi o destaque com dois gols marcados

O Brasil iniciou muito bem a sua participação no hexagonal final do Sul-Americano sub-20. Jogando na altitude do estádio El Campin, em Bogotá (Colômbia), a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes derrotou o Equador por 3 a 1.

Deu Brasa!



Com dois gols de Vitor Roque e um de Andrey, a Seleção Brasileira venceu o Equador por 3 a 1.



Foi a primeira rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. Na sexta-feira (2), às 19h30, Brasil e Venezuela se enfrentam no Metropolitano de Techo, em Bogotá. pic.twitter.com/mbSbIxJBX1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 1, 2023

Com este triunfo, a seleção brasileira ocupa a liderança do hexagonal, á frente de Paraguai e Venezuela, que estão com um ponto cada após empate em 1 a 1 mais cedo.

A etapa inicial foi de amplo domínio do Brasil, que contou com o brilho do atacante Vitor Roque, que defende o Athletico-PR, para abrir uma vantagem de dois gols.

Aos 13 minutos o camisa 9 do Brasil recebeu a bola perto do círculo central, avançou com liberdade, ganhou a disputa com o zagueiro Castillo na intermediária e bateu forte de direita para abrir o placar. Aos 27, Vitor Roque voltou a mostrar porque é considerado um dos atacantes mais promissores do futebol brasileiro ao receber passe em profundidade e bater na saída do goleiro equatoriano.

Talvez mais relaxado com a vantagem construída antes do intervalo, a seleção brasileira voltou em uma rotação menor no segundo tempo e permitiu que o Equador descontasse aos 30 minutos com Gonzalez, que aproveitou sobra de bola após defesa parcial do goleiro Mycael.

Mas cinco minutos depois Andrey Santos aproveitou bola levantada na área por Arthur em cobrança de falta para marcar um belo gol e acabar com qualquer chance de reação equatoriana.

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em campo pela competição a partir das 19h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (3), contra a Venezuela no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá. Uma vitória é de vital importância para o Brasil garantir uma das quatro primeiras posições da competição, que garantem vaga na Copa do Mundo sub-20, que será disputada na Indonésia entre 20 de maio e 11 de junho de 2023.

Veja também

futebol brasileiro CBF aumenta premiação da Copa do Brasil: campeão pode receber até R$ 91 milhões