Brasil derrota Filipinas e garante vaga na final do Torneio Pré-Olímpico de basquete

O Brasil venceu Filipinas neste sábado (6) por 71 a 60 pelas semifinais do torneio Pré-Olímpico de basquete em Riga, na Letônia, e se garantiu na decisão da competição. A vitória só foi confirmada graças a uma reação a partir do intervalo. Com uma atuação consistente da defesa, a equipe nacional selou sua participação na final. Marcelinho Huertas, Caboclo e Jorginho foram os destaques do duelo.

O time, que vinha de derrota em seu último compromisso, diante de Camarões, demonstrou poder de reação para superar a ansiedade e buscar o resultado positivo. O Brasil agora espera o vencedor de Letônia e Camarões, que se enfrentam neste sábado, para brigar pelo título e a vaga olímpica. A decisão do torneio acontece neste domingo. Somente o vencedor da disputa se garante nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Após um bom começo de partida, onde conseguiu abrir uma diferença de cinco pontos logo de cara, o Brasil encontrou dificuldades para superar a boa marcação de Filipinas. A ansiedade no momento de arriscar os arremessos fez com a equipe brasileira permitisse a reação do adversário, que não só virou o duelo, como ainda ganhou boa margem de pontos.

Com uma boa marcação e um contra-ataque eficiente, o rival abriu dez pontos e administrou a liderança no marcador alternando momentos de pressão com uma marcação mais ajustada.

No segundo quarto, o Brasil melhorou, conseguiu achar espaços e neutralizar a transição das Filipinas. Marcelinho Huertas comandou o time nos momentos de maior tensão ajudando a seleção a fechar o segundo quarto com apenas seis pontos de desvantagem (27 a 33).

Mais focado, o Brasil diminuiu a diferença para quatro pontos após assistência de Huertas e cesta de Caboclo. A pressão deu certo e com duas bolas de três seguidas de Jorginho e Léo Meindl, o Brasil passou à frente impondo 35 a 33.

Com total domínio da partida, a equipe brasileira fez 13 pontos sem que os filipinos conseguissem movimentar o marcador. Diante do "apagão" da sua equipe, o técnico de Filipinas foi obrigado a pedir tempo para esfriar a equipe nacional.

Ganhando a maioria dos rebotes defensivos, o Brasil ditou o ritmo do confronto. Filipinas só foi anotar os seus primeiros pontos faltando quatro minutos para o término do terceiro quarto Com a pontaria calibrada, a seleção brasileira fechou o período com 51 a 39 a favor.

Na última etapa do duelo, Filipinas voltou com tudo, diminuiu a desvantagem para sete pontos, mas não conseguiu abalar a confiança dos brasileiros. Em resposta, Huertas acertou logo um arremesso de três. Na sequência, Caboclo fez uma bela cesta que contagiou ainda mais os jogadores em quadra.

O Brasil seguiu superior e a vantagem chegou a 14 pontos, com a seleção de Filipinas completamente entregue na partida. Ao final, o técnico croata Aleksandar Petrovic pediu tempo para esfriar a partida e definir a vitória em 71 a 60.

