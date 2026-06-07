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Vôlei Brasil derrota Itália pela Liga das Nações de Vôlei feminina Seleção encerra etapa de Brasília com 100% de aproveitamento

A seleção feminina de vôlei derrotou a Itália, atual campeã Olímpica, pela quarta rodada da Liga das Nações e fechou uma campanha perfeita na etapa de Brasília. Foram 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/22, 22/25, 24/26 e 15/12.

O resultado interrompeu uma sequência de 38 vitórias das italianas em competições oficiais e três sobre as brasileiras.

Dos seis últimos duelos, foram três para cada lado, mas os mais recentes foram das europeias.

Em Brasília, a seleção venceu também a Holanda, a Bulgária e a República Dominicana. Agora, segue para Ankara, na Turquia, para a segunda fase estando empatada em pontos com a própria Itália, que lidera a VNL, e à frente de Japão e Tchéquia.

O próximo confronto do Brasil será no dia 17 de junho, quarta-feira, contra a França.

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