Brasil derruba o Canadá e segue 100% na Copa América de Basquete

O Brasil segue 100% na Copa América Feminina de Basquete. Nesta segunda (30), a Seleção Brasileira feminina bateu o Canadá por 74 a 65, mantendo a liderança do seu grupo na competição disputada em Santiago, no Chile.

Damiris Dantas e Kamilla Cardoso, mais uma vez, formaram a dupla que liderou o Brasil. Damiris foi novamente a cestinha com 20 pontos e teve Kamilla ao seu lado com 19.

Invictas na competição, Kamilla comemorou a maturidade da equipe nos momentos decisivos. "Fizemos um jogo muito seguro na defesa, e no quarto período tivemos a tranquilidade para levar e abrir a vantagem para ficar com a vitória. Seguimos confiantes e focadas no nosso objetivo", citou a camisa 10.

Ainda iniciando sua trajetória à frente da Seleção, a treinadora Pokey Chatman comemorou o desempenho coletivo. "Muito feliz com o desempenho do grupo. Nossa defesa, rebotes, um jogo coletivo, com muitas assistências. Também forçamos a defesas delas, batendo 30 lances livres. Vamos manter o foco e seguir o trabalho", disse a americana.

Além do Canadá, completam o grupo do Brasil a Argentina, El Salvador e República Dominicana. O próximo duelo será nesta terça, às 12h40, contra a República Dominicana.

AmericupW 2025

Pelo formato de disputa em 2025, as equipes jogam dentro dos grupos no Parque Estádio Nacional, com as quatro primeiras avançando para as quartas de final, no formato olímpico, com A1 x B4, A2 x B3, A3 x B2 e A4 x B1. Os vencedores vão às semifinais e depois para a grande decisão no dia 6. O grupo B tem Estados Unidos, México, Colômbia, Porto Rico e Chile.

