Brasil deve ter temporada acirrada em 2023

O início da temporada 2023 dá indícios de que deverá haver bastante equilíbrio no futebol brasileiro. Muitos times se reforçaram e outros mantiveram as principais peças do elenco, aumentando o leque de possíveis campeões. Por conta disso, torcedores do país todo têm feito suas apostas para ver quem ficará com os principais troféus do ano. Se você também gosta de tentar prever resultados, acompanhe vários palpites para hoje e aproveite para dar os seus.

Ao longo dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm mantido o status de favoritos. E não é para menos, uma vez que ambas as equipes têm se sobressaído não só no país mas também no continente. As últimas quatro edições da Libertadores, por exemplo, foram vencidas pela dupla – o Rubro-Negro sagrou-se campeão em 2019 e 2022 e o Alviverde em 2020 e 2021.

Dessa forma, é inegável que ambos os clubes entram com prestígio na temporada 2023. Mas não se pode ignorar que o Flamengo vem enfrentando um período muito ruim desde o início do ano. A equipe, sob o comando do treinador Vítor Pereira, perdeu os quatro títulos que disputou entre janeiro e o começo de março. Isso, é claro, causou instabilidade no clube e muitos torcedores já pedem a demissão do português.

Já o Palmeiras vive um cenário muito diferente. A equipe começou o ano vencendo a Supercopa do Brasil – a vítima foi o próprio Flamengo – e também está se saindo muito bem no Campeonato Paulista. Para aumentar ainda mais o moral do elenco, o treinador interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, convocou Raphael Veiga e Roni para o amistoso contra o Marrocos.

Mas não é apenas a dupla que tem condições de brigar por títulos em 2023. Clubes como o Internacional, o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Fluminense trouxeram reforços importantes. Os dois Tricolores, gaúcho e carioca, foram responsáveis pelas principais contratações do ano no futebol brasileiro.

Enquanto o Grêmio anunciou o uruguaio Luis Suárez, o Flu acertou a volta do lateral-esquerdo Marcelo, ídolo do Real Madrid. Por sua vez, Botafogo, Corinthians e Athletico Paranaense mantiveram as principais peças de seus elencos e também podem sonhar com voos mais altos. No ano passado, o Furacão foi vice-campeão da Libertadores e mostrou que pode encarar qualquer adversário de frente.

Tudo isso mostra que o futebol brasileiro deverá registrar bastante emoção ao longo da temporada 2023. Dessa forma, os torcedores podem se preparar para disputas intensas e bastante equilibradas. Se isso se confirmar, será uma vitória para todos os amantes do futebol.

