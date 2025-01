A- A+

Futebol Brasil perde da Dinamarca, mas se despede do Mundial com campanha histórica

A seleção brasileira masculina de handebol lutou bastante nesta quarta-feira, mas não resistiu à poderosa Dinamarca no Mundial. O time nacional perdeu por 33 a 21 para a favorita, considerada uma das melhores seleções da história, e foi eliminado nas quartas de final, em Oslo, na Noruega. Apesar da eliminação, a seleção masculina se despede com sua melhor campanha da história na competição.



Histórico



O Brasil encerra sua participação entre as oito melhores equipes do mundo, com duas derrotas em sete jogos. Até então, o melhor resultado era o nono lugar, em 2019. Na edição passada, em 2023, o time verde e amarelo terminou na 17ª colocação. Na Croácia, Dinamarca e Noruega, o Brasil disputou o Mundial pela 16ª vez consecutiva.

Em Oslo, onde jogou todas as suas partidas, o Brasil superou seleções de tradição e títulos de peso, como a anfitriã Noruega, a Suécia e a Espanha. Nesta quarta, a seleção teve pela frente o adversário mais difícil do campeonato. Invicta neste Mundial, a Dinamarca vinha atropelando rivais na esteira do seu longo histórico de vitórias na modalidade, como o tricampeonato mundial e a medalha de ouro na Olimpíada de Paris-2024.

Diante do rival favorito, o Brasil fez um início de jogo discreto. A Dinamarca se impôs em quadra e abriu 2 a 0. A seleção tinha dificuldades para conter o ataque dinamarquês e passou a fazer faltas em sequência. Os dinamarqueses aproveitaram uma série de tiros de sete metros para fazer 6 a 2

A diferença no placar chegou a sete, até que a Dinamarca sofreu uma expulsão, o que deixou o Brasil com um jogador a mais em quadra por dois minutos. Ao fim deste período, os brasileiros buscaram boa reação, com destaque para o goleiro Rangel, e reduziram a diferença no placar para 15 a 12.

O segundo tempo contou com roteiro semelhante ao do primeiro nos instantes iniciais. A Dinamarca foi para cima, em ritmo avassalador, e voltou a aumentar a diferença, que chegou a sete. Novamente, a defesa dinamarquesa esbanjava eficiência na marcação a Haniel Langaro, um dos melhores jogadores da seleção. Até a metade da etapa final, ele não conseguira balançar as redes.

Aos poucos, o time dinamarquês ampliou a vantagem, que chegou a 12 gols (31 a 19), e o Brasil mal esboçava uma reação. O jogo, então, caiu de ritmo e as duas equipes ficaram mais de três minutos sem marcar. Com tranquilidade, a Dinamarca passou a fazer rodízio dos seus jogadores, já pensando na semifinal, de olho no tetracampeonato.



Destaque

O artilheiro do Brasil nesta quarta foi Vinicios Angelo, com sete gols. Pela Dinamarca, Jakobsen, Lauge Schmidt e Gidsel anotaram seis gols cada.

Na semifinal, a Dinamarca vai enfrentar o vencedor do duelo entre Portugal e Alemanha, que se enfrentam ainda nesta quarta. A outra semi terá Croácia, uma das anfitriãs deste Mundial, e França. Estes jogos estão marcados para quinta e sexta. A final será disputada no domingo, em Oslo.

