Brasil e Alemanha decidem vaga nas semifinais da Liga das Nações de Vôlei; saiba onde assistir

Brasil e Alemanha decidem a última partida das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O duelo acontece nesta quinta-feira (24), em Lodz, na Polônia, a partir das 15h.

Classificadas com a segunda melhor campanha da fase de classificação, o Brasil chega com moral para enfrentar as alemãs. Em 12 jogos, o time do técnico José Roberto Guimarães só perdeu uma partida, mesmo contando com importantes ausências durante toda a campanha.

Análise

A capitã Gabi não participou dos primeiros jogos do torneio, mas vem liderando a equipe desde o seu retorno. A atleta projetou o duelo das quartas e falou sobre a preparação.

“Tivemos alguns dias de preparação após a terceira semana de jogos, muitos estudos, treinos de parte técnica, física e penso que o time está bem preparado”, iniciou a camisa 10.

“A primeira partida contra a Alemanha foi muito difícil. Elas cresceram muito durante a competição, possuem jogadoras experientes, mas o mais importante é o nosso crescimento, nossa agressividade durante a partida, impondo nosso saque, bloqueio, com a defesa funcionando bem e poucos erros”, concluiu.

O Brasil conta com um grande desfalque já esperado: a ponteira Ana Cristina, que lesionou o menisco e está fora da competição. Com a responsabilidade de substituir a companheira, Júlia Bergmann também falou sobre a percepção do duelo.

“Vai ser um jogo difícil, a Alemanha tem uma boa qualidade no ataque, no bloqueio, já jogamos contra elas na primeira semana - vitória por 3 sets 2 -, mas estamos preparadas e sabemos o que temos que fazer”, disse.

Duelos

Caso vença o confronto, as adversárias do Brasil na semifinal serão definidas um pouco mais cedo. Às 11h30, Japão e Turquia se enfrentam.

No outro lado da chave, as semifinalistas já foram decididas. Atuais campeãs da VNL e olímpicas, a Itália venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0. O duelo será contra a Polônia, que teve dificuldades para vencer a China por 3 sets a 2.



Brasil x Alemanha - saiba onde assitir

Data: 23/07

Local: Lodz/Polônia

Horário: 15h

Transmissão: Sportv 2



