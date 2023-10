A- A+

Jogos Pan-Americanos Brasil é bronze no tiro e soma vitórias no handebol, basquete e tênis Felipe Wu venceu Philipe Chateaubrian e ficou com o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

Medalhas e vitórias marcaram a manhã brasileira desta quinta (26) dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na final da pistola de ar 10m, Felipe Wu garantiu a medalha de bronze, voltando a subir no pódio do torneio desde o ouro alcançado em Toronto 2015.

No tênis, Gustavo Heixe e Laura Pigossi também venceram. O representante masculino na modalidade derrotou o canadense Justin Boulais, nas oitavas de final, enquanto, na mesma etapa do feminino, a brasileira venceu a peruana Lucciana Perez e também está entre as oito melhores.

No basquete, o Brasil venceu a Venezuela por 94x47 e avançou para as semifinais. No handebol, o País derrotou Cuba por 49x11, passando também para a etapa que antecede a final.

