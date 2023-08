A- A+

Futsal Brasil é campeão do futsal em campeonato internacional na Rússia Equipe pernambucana representou o país na competição e venceu o time do Irã na final

O Brasil, representado pela Uninassau foi campeão do futsal no Festival Internacional de Esportes Universitários. A final aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), em Ecaterimburgo, na Rússia, contra a Universidade de Teerã, do Irã. A equipe também comemorou os títulos de melhor jogador da final e artilheiro da competição.

A campanha da equipe no campeonato foi de quatro vitórias e uma derrota. Na partida final, o time brasileiro abriu dois a zero no placar, mas sofreu o empate no início do segundo tempo. Sendo superior em todo o confronto, os pernambucanos desempataram poucos minutos depois, aumentando o placar durante o restante do jogo, chegando ao resultado de 6x2.



