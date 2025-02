Brasil é campeão sul-americano Sub-20 após derrota da Argentina por 3 a 2 para o Paraguai

A- A+

Brasil conquistou, nesse domingo, seu 13º título do Campeonato Sul-Americano Sub-20, após a derrota da Argentina por 3 a 2 para o Paraguai, somada à vitória anterior da Seleção de Ramon Menezes sobre o Chile por 3 a 0, na última rodada do torneio.

A Argentina precisava vencer o Paraguai por uma diferença de quatro gols ou mais no estádio José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, para tomar a coroa do Brasil no Sul-Americano da Venezuela-2025.

Luca Kmet aos 30 minutos, Tiago Caballero aos 47 e Diego León aos 82 assinaram os gols paraguaios. Maher Carrizo respondeu com dois gols para os argentinos, aos 52 e 66 minutos.





A seleção brasileira terminou como líder do hexagonal final com 13 pontos, seguido pela Argentina com 10, Colômbia e Paraguai com nove, cada um, e Uruguai e Chile, com um ponto cada. A Seleção Brasileira reconquistou o título obtido na edição anterior do Sul-Americano Sub-20, na Colômbia, também conquistado com Menezes no comando.

Nascido em Buenos Aires, Argentina, mas internacional pelo Paraguai, Kmet marcou com um forte chute que bateu no travessão antes de ultrapassar a linha do gol. Foi seu terceiro gol no torneio, o que tornou ainda mais difícil a tarefa do time comandado por Diego Placente. Caballero aumentou a vantagem ao marcar após o intervalo.

"Paraguay! Paraguay!", gritavam das arquibancadas os jogadores do Brasil, que já haviam feito sua parte anteriormente, ao vencer o Chile.

Embora Carrizo tenha descontado e igualado momentaneamente, o Paraguai soube resistir à desesperada pressão final da Argentina e não apenas segurou o empate, mas Diego León selou a vitória.

Os jogadores brasileiros gritavam "Olé!" a cada passe paraguaio, em meio à arquibancada principal, comemorando em grande estilo enquanto agitavam uma enorme bandeira do Brasil.

Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai garantiram os quatro lugares oferecidos por este evento para o Mundial Sub-20 deste ano, que será disputado no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. A seleção chilena, por ser anfitriã, já tinha uma vaga garantida.

Veja também